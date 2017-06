Maillo pospone el congreso provincial del PP hasta que haya «un mínimo de consenso»

El coordinador general del PP y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró ayer que el congreso provincial del PP de Valencia se celebrará cuando esté garantizado un «clima mínimo de acuerdo y de consenso». Además, y ante la posibilidad de que se impulse una gestora, admitió que no hay «nada descartado», si bien añadió que «a fecha de hoy» no está en la agenda del partido.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que presidió Mariano Rajoy, Maillo indicó que es «importante votar» en ese cónclave en Valencia pero recalcó que «tan importante como votar es garantizar la unidad en el partido». «Por tanto, habrá congreso cuando esté garantizado un clima mínimo de acuerdo y de consenso en torno a cómo se debe desarrollar el sistema de votación y también a que haya garantía de que el día después de la votación va haber un clima de acuerdo y de normalidad», manifestó.

Maillo reconoció que se trata de evitar situaciones de enfrentamiento y división interna como las que se están produciendo en el PP de Cantabria, donde María José Sáenz de Buruaga ganó por pocos votos a Ignacio de Diego, y los afines de este último no aceptan el resultado e incluso han presentado una demanda judicial para pedir la nulidad del congreso regional.

Al ser preguntado por si la dirección nacional del PP descarta a día de hoy impulsar una gestora en el PP de la provincia de Valencia, Maillo quiso destacar que «no hay nada descartado» y es «una posibilidad que está ahí», si bien subrayó que «a fecha de hoy» no está en su agenda del partido. En este sentido, el coordinador general del PP insistió en que la gestora es «una posibilidad para cualquier tipo de congreso», no solo el de Valencia. «Pero ahora mismo, no la tenemos planteada ni la hemos planteado», apostilló.