Cs baraja tomar medidas contra Marí si continúa con sus críticas al partido

La dirección de Ciudadanos ha roto el silencio. Inés Arrimadas, portavoz de la ejecutiva y líder del partido en Cataluña, abrió ayer la puerta a que se expediente a Alexis Marí, exportavoz de la formación en Les Corts, por sus constantes críticas a sus compañeros de filas.

Este es el primer gesto de la cúpula de Ciudadanos, que hasta ahora había decidido permanecer al margen y no valorar los comentarios del diputado. Arrimadas, tras la reunión de la ejecutiva, aseguró que entiende que dentro de una formación «pueda haber pequeñas discrepancias y diferencias» pero puntualizó que cuando alguien como Marí «está abiertamente en contra de lo que deciden los afiliados y de la línea que democráticamente se ha elegido», cree que la única solución es «abandonar los cargos públicos que en su día consiguió defendiendo las siglas y el programa de Ciudadanos».

De esta forma, la líder del partido en Cataluña se suma a la invitación que realizó el diputado nacional Toni Cantó. En declaraciones a LAS PROVINCIAS, Cantó aconsejó a Marí «entregar el acta de diputado» tal y como lo hizo él cuando dejó de sentirse representado por UPyD. El parlamentario también defendió los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que han sido el objetivo de la mayoría de las críticas del exportavoz en Les Corts.

Arrimadas cree que Marí está «abiertamente en contra» de lo que decidieron los afiliados

El exportavoz en Les Corts arremetió contra Cantó por invitarle a abandonar Ciudadanos

Marí no tardó en responder a las críticas de su compañero y llamó a Cantó «campeón» y «jeta». por abandonar UPyD en 2015 «por un sillón» en Ciudadanos y «habiéndolo acordado previamente con mi primo el de Zumosol», en referencia al líder nacional Albert Rivera. El exportavoz en Les Corts le recriminó «tener un poquito de cara» y le recordó que él mismo dejó UPyD «cuando la intención voto era del 12% y Rosa Díez la líder más y mejor valorada». «En lo más alto para UPyD y habiendo ganado mi equipo y yo unas primarias, contra ti, por cierto, cuando contabas con todo el aparato detrás», recalcó. «Tú los dejastes tirados literalmente a unos días de las elecciones y con los carteles puestos», le reprobó.

Los reproches de Marí no son una novedad. El diputado autonómico se ha mostrado crítico con el partido desde que Carolina Punset, su esposa, dimitió de la ejecutiva nacional del partido. La que fuera candidata de la formación naranja a la Generalitat y actual eurodiputada, fue desautorizada por la dirección regional por comparar la senyera con un «trozo de tela». El pasado febrero, coincidiendo con el congreso nacional de Ciudadanos, las críticas de Marí al partido aumentaron y fueron constantes sus reproches por falta de transparencia en las primarias. Desde entonces, ambos han sido las dos voces más críticas dentro de la formación.

Riesgo de fractura

Sin duda, el momento de mayor tensión se dio cuando Marí acudió, junto a otros tres diputados naranjas (Alberto García, Domingo Rojo y David de Miguel), al acto de protesta contra los presupuestos que había sido vetado por la cúpula de Ciudadanos. Fue la gota que colmó el vaso para la ejecutiva, que le destituyó como portavoz en Les Corts. A partir de ese momento, el riesgo de fractura dentro del grupo parlamentario es una opción real. Los cuatro parlamentarios críticos llegaron incluso a retirar una treintena de iniciativas parlamentarias con el fin de que los nuevos dirigentes no capitalizasen su actividad.

Tras una breve calma, los encontronazos que ha protagonizado Marí las últimas semanas han vuelto a poner en evidencia la fragilidad de la formación en la Comunitat. Por ello, desde la dirección nacional, pese a que no descartan que en un futuro se puedan llegar a tomar medidas, prefieren seguir apostando por un perfil bajo y no precipitarse a tomar medidas contra Marí.

Lo que parece claro es que si los diputados decidieran dejar el partido no abandonarían Les Corts, sino que pasarían a incorporarse al grupo de los no adscritos. Fuentes parlamentarias señalan que estos cuatro diputados junto a los otros dos diputados que ya tienen la condición de no adscritos (Covadonga Peremach, que fue expulsada de Podemos, y Miguel Domínguez, que dejó las filas populares tras ser investigado), podrían llegar incluso a formar un grupo propio. Esto también supondría una oportunidad para el presidente Ximo Puig, ya que estos parlamentarios, a diferencia del resto de Ciudadanos, se han mostrado más cercanos al PSPV que a los populares.