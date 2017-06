Una juez investiga si el dueño de Avialsa blanqueó con falsos premios de lotería

valencia. Vicente Huerta es el dueño de Avialsa, la sociedad adjudicataria de los servicios de extinción de incendios en la Comunitat. El empresario se encuentra investigado por comprar la voluntad del exconseller de Gobernación Serafín Castellano a cambio de diferentes regalos, entre ellos el pago de cacerías. Sin duda, es este el mayor problema judicial que arrastra en la actualidad. Pero puede que no sea el único. Otro juzgado investiga en la actualidad una presunta trama de blanqueo de capitales a través de falsos certificados de premios de lotería. Las pesquisas se siguen en un juzgado de Instrucción de Valencia y se encuentran todavía en una fase intermedia.

El origen de la investigación partió de un asunto contra la Salud Pública en Algeciras. Es allí donde se descubrió que dos integrantes de una supuesta red de tráfico de drogas habían realizado importantes ingresos en cuentas bancarias. Los dos sospechosos justificaron esas significativas cantidades con un certificado de que habían ganado un premio en un sorteo de lotería. De esa forma, podrían reintroducir en el circuito legal un dinero que presuntamente era de origen delictivo. Sin embargo, desde el organismo que regula la mayor parte de los sorteos en España rechazaron la autenticidad de esa documentación.

Las pesquisas desembocaron en Valencia, en un domicilio de una tercera persona donde se encontraron varios de estos certificados presuntamente falsos. Uno de ellos, al parecer, pertenecía a Vicente Huerta. El juzgado trata de determinar ahora si ese documento pudo ser utilizado por el dueño del holding empresarial para cometer un blanqueo de capitales. La investigación podría salpicar a más personas, entre ellas algún empresario e incluso un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todavía es pronto para augurar de qué forma terminará este asunto que no está aparentemente vinculado a las causas que se siguen en un juzgado de Sagunto y en la Audiencia Nacional por el amaño de los contratos de la extinción de incendios. No se descarta que pudiera añadirse a una de las causas ya abiertas por si el supuesto manejo de ese dinero de origen desconocido se hubiera podido emplear en las prácticas que se investigan actualmente en el órgano del Camp de Morvedre. Todavía quedan, no obstante, numerosas diligencias pendientes.

Hace una semana se cumplían dos años de la detención del entonces delegado del Gobierno, Serafín Castellano, por dar un trato de favor a la mercantil Avialsa en la adjudicación del servicio de extinción de incendios en la Comunitat. La empresa incrementó su facturación a la Conselleria de Gobernación, dirigida entonces por Castellano, a través del aumento del número de aviones, más días de contratación, más horas de vuelo... Era ahí donde entraba en juego el político 'popular', uno de los pesos pesados de la formación durante las últimas legislaturas. Mantuvo su influencia pese a la sucesión de presidentes autonómicos: Zaplana, Camps y Fabra.

Los primeros informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaban a que Avialsa pagó cacerías y otro tipo de regalos al entonces conseller. En esas jornadas cinegéticas, al menos en el viaje y la estancia, también participó la mujer de Castellano, según esas averiguaciones.

La causa se ha dividido en varias piezas. Por un lado, el reparto del mercado entre las empresas del sector y los regalos que recibió el exdelegado del Gobierno. Esta es, sin duda, la causa más voluminosa. Se han solicitado comisiones rogatorias a Italia y Chile. En otra pieza también se investigan los contratos que recibió el empresario Taroncher ,en especial, de las consellerias en las que estuvo Castellano.