Iglesias arremete ahora contra Oltra y critica a «las élites» de Compromís

Pablo Iglesias cambió ayer el paso. El líder de Podemos arremetió con dureza contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y contra la coalición nacionalista de Compromís. Un ataque impensable meses atrás. Pero las circunstancias, especialmente en política, se suceden con una velocidad de vértigo. En este caso, el descrédito de Oltra a la moción de censura de Podemos -si no se puede ganar es algo inútil, dijo la vicepresidenta en su día- ha propiciado la enérgica reacción de Iglesias. Lo hizo ayer a través de una entrevista en el periódico Público. No anduvo con ambigüedades. El cambio de rumbo que pretende impulsar Iglesias puede dañar las relaciones a nivel nacional con Compromís y deja al nuevo secretario general de la formación morada en la Comunitat, Estañ, en una situación delicada tras tomar el mando del partido hace semanas.

Iglesias dijo que Oltra desconoce la historia. «Decir que las mociones de censura solamente funcionan si dan los números parlamentarios es desconocer la historia política de España, y allá que cada uno estudie lo que tenga que estudiar -se despachó para responder a la vicepresidenta-. Entendemos que haya formaciones políticas que tengan sus propios compromisos con el PSOE, y que esos compromisos, de alguna manera, atenacen sus planteamientos y sus movimientos. Lo respetamos, pero no es nuestro caso». Luego ahondó en el apoyo que Compromís presta al PSPV y las consecuencias del famoso mestizaje en la Generalitat. «A nosotros no nos ata las manos el PSOE ni hay ningún presidente de comunidad autónoma del PSOE que nos pueda llamar para que le hagamos una suerte de trabajo sucio».

Tras analizar el supuesto particular de Oltra y su situación de dependencia del partido de Ximo Puig abordó la situación de la propia coalición nacionalista y criticó la ausencia de una consulta a las bases para que dieran su opinión acerca de la moción de censura. «Ha habido una diferencia enorme entre las élites de Compromís -del Bloc Valencià, una fuerza históricamente muy conservadora- y la propia Mónica y lo que seguramente piensan sus votantes y sus bases, que creo que están más cerca de nosotros que del PSOE», recoge la entrevista. Declaró asimismo que lamentaría que esa tesis se confirmara y que Oltra estuviera más próxima a las tesis socialistas que al ideario de la formación morada.

Las reacciones, fundamentalmente a través de redes sociales, se sucedieron. El portavoz de las Juventudes del Bloc lamentaba las palabras de Iglesias y con cierta resignación decía que ahora, al parecer, ya no era «gente»· sino una élite. El diputado de Compromís, Josep Nadal, por su parte, subió la intensidad de los reproches y acusó a Iglesias de ser un «ignorante» de la historia de la Comunitat. De ahí que hubiera perdido el «control» del partido en la región. De inmediato, Pilar Lima, senadora de la formación de Iglesias, le dijo que ellos no usaban términos como «control», que eso pertenecía a la vieja política.

La reacción de Iglesias evidentemente tensa la relación con Compromís. Esta tirantez no sólo se dejará sentir en la Comunitat sino también en el Congreso de los Diputados donde los compañeros de Joan Baldoví suelen apoyar las demandas de la formación morada. De igual modo, el contenido de su entrevista supone un ataque directo a la democracia interna de Compromís al censurar que no consultara a sus votantes para pronunciarse sobre la moción. El mensaje también es un aviso para marcar el camino al recién elegido secretario general en la Comunitat. La candidatura de Estañ, Una Marea per aprofundir el canvi, obtuvo 3.096 votos y superó a Pilar Lima (Obrint Podem) y a Fabiola Meco (Més Morat).

De esta manera, el liderazgo podemista en la región da un serio vuelco. Venció el candidato crítico con su antecesor Montiel y con la línea de actuación de Podemos, pero independiente de la dirección nacional. Iglesias ya ha establecido cuáles son las guías de actuación y habrá que ver si el partido en la Comunitat acepta este mensaje y recrudece sus críticas al Consell o si, por el contrario, se mantiene en una posición neutral.