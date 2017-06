Joan Ribó: «Una legislatura más es mi filosofía y mi práctica»

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, tiene voluntad de mantenerse en el cargo al frente del Ayuntamiento si fuera elegido en las primarias de Compromís como candidato y luego votado por la ciudadanía aunque, según su filosofía respecto a los cargos públicos, solo lo haría una legislatura más.

Joan Ribó i Canut (Manresa, 1947) admite en una entrevista con EFE que "hay voluntad de Ribó para rato" si supera "los controles democráticos" que suponen las primarias del partido y las elecciones municipales, aunque sentencia: "Una legislatura más es mi filosofía y mi práctica".

"Los pasos siguientes son muy claros. En su momento habrá primarias en Compromís; he manifestado que me voy a presentar y si me escogen, luego me presentaré, y si me votan, luego habrá Ribó para rato", afirma para recordar que estar un máximo de dos legislaturas "es un compromiso importante y en principio es el planteamiento".

Para Ribó la fórmula del tripartito (Compromís-PSPV-València en Comú) "es muy positiva" y la repetiría porque ha funcionado "como un reloj", y aunque no ve necesario ahora un cambio en el gobierno porque "los acuerdos están funcionando bien", asegura que tampoco lo descarta si se debate y todos los socios los consideraran necesario.

Valora la "originalidad" de Valencia respecto al resto de "ciudades del cambio" en España que han llegado con "gobiernos minoritarios", mientras ellos apostaron por "una opción deliberada de tener una coalición con mayorías".

"¿Que si ha habido crisis? No. Ha habido debate y es absolutamente normal que lo haya con tres partidos que se han presentado con historias distintas y con planteamientos diferentes", resalta.

Subraya como algo "no tan normal en el resto de municipios" de España que en el Ayuntamiento de Valencia se haya votado "de forma uniforme" en los plenos por parte de los tres socios, lo que, a su juicio, es una "constatación empírica de que ha habido debate y al final esto -el tripartito- ha funcionado como un reloj".

Presupuestos

En el marco del debate de los presupuestos para 2018, "sobre lo que hay y nos queda por hacer del programa igual hay que cambiar algo. Lo hablaremos", apunta a EFE para explicar: "No veo necesario introducir cambios pero si trajeran mejora, lo veríamos entre todos y tiraríamos para adelante".

"De momento no veo necesidad pero tampoco es un dogma de fe. Creo que hay que ser flexible, reconociendo que las cosas han funcionado razonablemente muy bien", reitera.

Tras dos años como alcalde, reconoce que no sólo Valencia se ha transformado con cambios que perciben sus ciudadanos especialmente en servicios sociales, movilidad y ausencia de corrupción, sino que su vida personal también se ha transformado.

Para Joan Ribó, que ha recordado que ya estaba jubilado cuando le propusieron dar el salto a primera línea de la política municipal, ser alcalde de la tercera ciudad de España ha significado tener una "responsabilidad y dedicación muy grandes", no exenta también de "preocupaciones muy elevadas".

Admite que especialmente le ha transformado "la forma de ver las cosas y los tiempos" porque "la gestión municipal exige unos tiempos muy prolongados por los mecanismos administrativos y eso me ha cambiado muchísimo".