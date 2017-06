El sindicalista de UGT sancionado por incumplir una guardia recurre ante los tribunales

valencia. El delegado sindical y secretario general de UGT en Imelsa, Jesús Miguel, sancionado por no estar disponible durante una guardia en una histórica nevada que obligó a cortar la autovía a Madrid, no abandonará la representación del sindicato en la empresa pública. «Todo lo contrario. Esto me anima a seguir. Ahora hay que ser mucho más fuertes», explicó en declaraciones a LAS PROVINCIAS. El responsable, que ha sido castigado con un mes de suspensión de empleo y sueldo, considera que buena parte del contenido del expediente es falso y que ya ha recurrido la decisión por la vía contenciosa. Un juez tendrá la última palabra en este asunto.

La empresa ha concluido que durante la semana de enero que Sánchez estuvo de guardia, este evitó conectar el sistema de localización GPS que lleva el móvil. De igual modo, resulta indispensable tener conectada alguna de las emisoras con el mismo propósito: estar disponible. Sánchez niega los hechos y recuerda que el día de la histórica nevada sí que acudió al servicio. El delegado subrayó que las adversas condiciones meteorológicas influyeron en el buen funcionamiento de las comunicaciones.

El sancionado adelantó que denunciará a la empresa porque ha permitido que se difundan datos personales y sus circunstancias en la empresa. Insiste en que tras la sanción se encuentra la animadversión de la empresa hacia su labor sindical.

No olvida tampoco que el expediente se ha cerrado días antes de que comiencen las movilizaciones en la empresa pública para exigir una mejores condiciones laborales. El ambiente en Divalterra no es precisamente tranquilo. Los empleados temen que se produzcan movimientos en la firma para adelgazar su plantilla. De ahí que lo brigadistas quieran depender directamente de la Diputación de Valencia y protegerse ante cualquier incidencia.