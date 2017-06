Oltra niega que Cebrián busque un topo pese a estar aprobada la investigación

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no logró salir indemne ayer de una polémica (la investigación de qué directivo de Vaersa filtró datos relevantes a la prensa) que en teoría parecía que iba saldarse con una pequeña reprobación a la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, por reclamar una inspección en busca del topo, y que se convirtió en un rejonazo para la propia Oltra.

La portavoz del Consell quiso restar validez e importancia a las intenciones de Cebrián, reflejadas en un acta del consejo de administración de Vaersa. La vicepresidenta se alineó completamente con el argumentario de Manuel Alcaraz. El conseller de Transparencia, al enterarse de las intenciones de Cebrián (adelantadas por LAS PROVINCIAS), advirtió el pasado jueves que su departamento no se dedica a perseguir a supuestos filtradores de información. Por su parte, ese mismo día, Cebrián se había ratificado, en declaraciones a este periódico, en la conveniencia de «investigar para aclarar todo lo que pasó, hay que defender la gestión de la conselleria y aclarar en qué momento y por qué» se realizaron manifestaciones desde la cúpula de Vaersa, así como filtraciones de documentación relacionadas con una investigación de la fiscalía que, precisamente, ayer se conoció que se ha archivado.

Oltra quiso rebajar ayer la oficialidad de esa solicitud de investigación por parte de Vaersa. Argumentó que era una petición reflejada en un acta de la sesión que no está aprobada sino que se trata de un borrador que, por tanto, no tiene fuerza vinculante. Y sin embargo, sí estaba aprobada, tal y como se refleja en la propia acta, expuesta al público a través de la web de transparencia de la Generalitat.

Advertía el pensador alemán Gotthold Ephraim Lessing en el siglo XVIII que 'algunos se equivocan por temor a equivocarse'. Oltra, tal y como ya comentó el diputado del Bloc Joan Baldoví el pasado fin de semana durante un acto de Compromís, había «pasado una semana muy dura» por la polémica de los centros de menores. En realidad, son varias las semanas difíciles para la vicepresidenta. Ayer compareció tras el pleno del Consell con una actitud severa y bastante contenida. Si su intención era evitar un tropiezo ante los diversos frentes abiertos que mantiene el Ejecutivo valenciano (Educación, financiación, quejas al Consejo General del Poder Judicial por autos incómodos, gestión de los centros de menores...), no lo logró en lo que se refiere a las investigaciones reclamadas por Cebrián y rechazadas por Alcaraz sobre el topo de Vaersa.

«Desde luego no hay ningún petición de la conselleria (de Agricultura) ni de consellera (Elena Cebrián) en este sentido» subrayó la portavoz del Consell, quien recalcó que una cosa es que los servicios de Inspección investiguen determinadas prácticas y otra «que pueda haber invasión de la actividad de las personas o cortapisa al derecho de los ciudadanos a recibir información». Y por eso recordó que «oficialmente», Alcaraz «no ha recibido ninguna instrucción formal de Agricultura para abrir una investigación».

«Para empezar, es un borrador»

Al recordarle que en el acta del consejo de administración de Vaersa se pide expresamente el inicio de esa investigación para identificar al supuesto filtrador, Oltra enfatizó: «Para empezar, ese acta no está aprobada, es un borrador. Yo no sé lo que se acordó allí o se fueron unas opiniones o comentarios, pero hasta que ese acta no esté aprobada no tiene fuerza vinculante. Como ustedes saben, hasta la siguiente reunión, que es cuando se aprueba el acta anterior, los acuerdos no son firmes. Una vez se apruebe se materializará, pero creo que es muy pronto para eso».

El acta, que cualquiera puede consultar en la web de transparencia de la Generalitat, indica en su quinto y último punto, titulado 'Redacción, lectura y aprobación, si es el caso, del acta de la reunión': «Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y se extiende la presente acta que fue leída y aprobada, por unanimidad de los miembros presentes del consejo de administración de la mercantil Vaersa».

Ante la evidente contradicción entre lo que señala el acta (aprobada) del 3 de mayo y lo que explicó ayer Oltra, se interrogó de nuevo a la vicepresidenta. Y es que sólo cabían dos posibilidades: o la portavoz del Consell mentía o se había equivocado. Leído en público ese quinto punto, que se le facilitó a la propia vicepresidenta por parte de la prensa, Oltra matizó que, «en cualquier caso, si ese acta está aprobada y no deba aprobarse en la reunión siguiente, el conseller de Transparencia lo ha dejado ya claro qué se inspecciona y qué no, y desde luego no se va a inspeccionar nada que invada la intimidad de una persona». San Agustín ya escribió que «equivocarse es humano, perseverar voluntariamente en el error es diabólico», y quizá por evitarse ese paso a la esfera maléfica, Oltra admitió que Cebrián y su equipo, a través de Vaersa, habían reclamado una investigación.

Oltra, con Alcaraz

A pesar de que la opinión de Alcaraz es meridianamente clara y la vicepresidenta coincide con el conseller de Transparencia, igual de cierto es que se trata de un pronunciamiento al margen de un procedimiento oficial, ese que inicialmente esgrimió Oltra para rebajar la trascendencia de la petición de iniciar la búsqueda de un topo. La portavoz del Consell había sostenido inicialmente que ni se ha pedido oficialmente una inspección ni el acta donde supuestamente se reclama esa investigación está aprobada. Sin embargo, diez minutos después la vicepresidenta comprobó que la solicitud del consejo de administración de Vaersa presidido por Cebrián para iniciar la investigación es tan real como la aprobación del acta donde se reclamó.

Otra cosa es que, tal y como indica Alcaraz, «no se va a investigar ni a inspeccionar nada que invada la esfera de intimidad de una persona amparada por derechos ni obstaculice la libertad de información, o que pueda ser una cortapisa al derecho a la información y al derecho de informar», abundó la vicepresidenta.

Preguntada por si le inquietan las tensiones internas en la Conselleria de Agricultura entre las distintas fuerzas políticas (Compromís y PSPV) y que esas discrepancias propicien un «clima» de tensión, Oltra despachó el asunto bromeando con que «lo más relevante en cuanto al clima» es la lucha contra el cambio climático, «un problemón. A partir de ahí, sobre el clima en Agricultura, es secundario e irrelevante».

Precisamente, Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático y portavoz de Verds (partido integrado en Compromís), fue el único miembro del consejo de administración de Vaersa que advirtió, según el acta de la reunión, sobre «la complejidad de iniciar una investigación interna en el sentido apuntado por el Sr. Rodríguez Mulero». Este último, socialista, es el secretario autonómico de Agricultura, e impulsor de la iniciativa de iniciar la investigación que ratificó Cebrián. Alcaraz (Compromís) rechaza la petición y Oltra le secunda. A pesar de evitar considerarlo un «problemón», el clima botánico parece algo enrarecido.