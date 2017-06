Hernando se mofa de Puig al pronunciar su apellido en el congreso del PP en Castellón

La intervención del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, durante el congreso provincial de los 'populares' en Castellón no ha sido muy afortunada. En su discurso, subrayó que el Gobierno había inyectado 816 millones en la Comunitat para Sanidad y Educación y esperaba que finalmente ese fuera su destino.

No obstante, la polémica llegó al referirse al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Se mofó del apellido del responsable del Consell y lo pronunció primero correctamente y después lo castellanizó en un intento de ridiculizar al dirigente valenciano. Luego añadió que no se entera de nada. No tardó el PSPV en responder a la afrenta. Lo hizo de la mano del síndic socialista Manolo Mata. "Lo único que ha conseguido Hernando es dar vergüenza".

Además, aprovechó para recordar que el apellido de su presindenta en la Comunitat se pronuncia de igual manera que el del presidente del Consell y evidenció que la declaración de Hernando revela la falta de respeto al máximo representante de los valencianos.