Toni Cantó invita a Alexis Marí a dejar el acta de diputado y abandonar Ciudadanos

La escalada de tensión en Ciudadanos no parece tener fin en la Comunitat. Alexis Marí, exportavoz de la formación y actual diputado en Les Corts, continuó ayer la ofensiva contra su partido por redes sociales. Unos comentarios que encontraron la respuesta de Toni Cantó, representante en el Congreso, que le invitó a Marí a dejar el acta de diputado autonómico y a abandonar el proyecto naranja.

Así se pronunció Cantó en declaraciones a LAS PROVINCIAS. Cantó aseguró comprender la situación de Marí y, por ello, le recomendó hacer lo mismo que él hizo cuando dejó de sentirse representado por UPyD, «entregar el acta de diputado». El representante de Ciudadanos en el Congreso cree que este es un paso que se tiene que dar en política cuando uno no se siente «a gusto y cómodo» dentro de su propio partido, una situación que consideró que vive en la actualidad el diputado.

Cantó se mostró «dispuesto a explicar» los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a Marí y, aunque incidió en que «no son los que gustarían a Ciudadanos», afirmó que son unas cuentas necesarias para dar estabilidad a España. También recalcó que sí incluyen algunas mejoras para la Comunitat. Entre ellas, quiso destacar las inversiones en el Corredor Mediterráneo, una mejor financiación autonómica, un plan de infraestructuras y otras medidas de alcance nacional para colectivos como los autónomos o los sectores más jóvenes, de los que subrayó que podrán beneficiarse los valencianos.

El diputado valenciano apostó por unos presupuestos con más beneficios para los valencianos en 2018, un debate que recordó que comenzará en pocos meses. Además, quiso dejar constancia de que el siempre se ha sentido «muy cómodo» en un partido en el que existe divergencia de opiniones.

Marí, por su parte, continuó con las críticas que venía realizando en redes sociales a su propio partido por respaldar las cuentas del presidente Mariano Rajoy. A través de Twitter, preguntó a Albert Rivera si había que «castigar a los valencianos porque en esta tierra gobierna el tripartito». También se dirigió hacia Fernando Giner, portavoz autonómico de Ciudadanos, para señalarle que con estos presupuestos no «puede funcionar» e incluso ironizó con las informaciones que destacaban que Giner había trasladado a la dirección nacional el comportamiento de Marí.

El exportavoz quiso dejar constancia que entre sus compañeros de filas algunos defienden estos PGE «más y mejor que el PP» y no dudó en arremeter contra Cantó. Marí citó un artículo del diputado nacional publicado en el diario Levante en el que cuestionaba el papel de Compromís en las negociaciones presupuestarias para destacar que había perdido «la vergüenza» y se preguntó si el había «defendido bien el interés de los valencianos».

Silencio en Madrid

Desde la dirección nacional del partido parece que se ha impuesto la ley del silencio. Conscientes de que la situación en el grupo parlamentario, en donde Marí ya ha hecho amagos de abandonar Ciudadanos junto a otros tres diputados afines, es complicada, optaron por no pronunciarse. Consultados por este diario, la dirección aseguró que no se iban a hacer declaraciones acerca de los comentarios del exportavoz en Les Corts y se remitieron a las explicaciones que dio José Manuel Villegas, cuando se anunció el cese de Marí como portavoz en la cámara autonómica hace un mes. Unos comentarios que se basaron en indicar que conocían «muy bien» la situación que se vivía en la Comunitat, pero que no tenía constancia de que ningún diputado fuera a abandonar el grupo parlamentario.

La suspensión de Marí como portavoz se dio a raíz de que el diputado acudió, junto a tres compañeros de partido, a un acto de protesta contra los presupuestos. Una cita que había sido vetada desde Madrid, ya que el partido estaba respaldando esas mismas cuentas en el Congreso. Para la dirección esta fue la gota que colmó el vaso pero anteriormente Marí ya se había mostrado crítico respecto a otras cuestiones, especialmente a partir del congreso nacional del partido que eliminó la etiqueta de la socialdemocracia del ideario. Desde entonces el exportavoz no ha dudado en exhibir camisetas con eslóganes como 'Rajoy te vamos a montar un pollo' o asegurar que Rivera «se tomó una sobredosis de Cola Cao tremenda» al invintar a abandonar el partido a aquellos que defendían opiniones que no eran las mayoritarias.