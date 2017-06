Andrés Perelló recomienda a Ximo Puig que la futura ejecutiva del PSPV no sea «la típica de un banquete de bodas»

Andrés Perelló, uno de los más estrechos colaboradores del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que en la futura Ejecutiva federal habrá valencianos, ya que la Comunitat "ha aportado mucho" a ese proyecto, y en todo caso se tendrá "muy en cuenta la agenda valenciana".

En una entrevista con la Agencia EFE, Perelló defiende además que el PSPV-PSOE necesita "grandes cambios" y una dirección que no sea solo "una pasarela de altos cargos" que tengan al partido "abandonado", por lo que recomienda a Ximo Puig que la futura ejecutiva no sea "la típica" de un "banquete de bodas, amplia y poco operativa".

Este abogado valenciano, que se ha recorrido toda España dentro de la campaña de primarias de Sánchez, considera que en la futura ejecutiva del PSOE no tienen que ir valencianos "a generar distancias, sino a tender puentes, establecer diálogos y reivindicar con justicia lo que a esta tierra le corresponde".

En su opinión, los valencianos que formen parte de la Ejecutiva federal deben tener "mucho conocimiento de la política valenciana, tener muy en cuenta la agenda valenciana y estar muy en contacto tanto con el partido en Valencia como con la presidencia de la Generalitat".

Perelló desvela que intentó "disuadir" al secretario general del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, de que apoyara públicamente la candidatura de Susana Díaz, porque estaba convencido de que eso podía tener "un coste político como secretario general", como en su opinión lo ha tenido finalmente ante la derrota de la dirigente andaluza.

"Pero yo estaba en franca minoría, y en su entorno había mucho convencimiento de que el camino adecuado era el que había tomado", rememora Perelló, para quien ahora está "en la mano" de Puig "esponjar el partido y rodearse de un nuevo equipo que sea capaz de entender la voluntad mayoritaria" de los afiliados en la Comunitat.

Si Puig "vuelve a un equipo que se enroque, a la típica ejecutiva de banquete de bodas, amplia y poco operativa, para contentar a todos los territorios y no para ser eficaz, nos habremos equivocado y estaremos retrocediendo", alerta el exeurodiputado.

A su juicio, el PSPV necesita "grandes cambios", porque no puede estar "absorbido por el Gobierno" ni ser "una pasarela de altos cargos, que en sus cargos lo harán muy bien pero que al partido lo tienen abandonado", algo que los militantes "han rechazado".

Celebrar el próximo congreso del PSPV-PSOE a finales de julio es, dice, "un poco precipitado" y no sabe si estatutario, pues normalmente deben pasar 60 días desde la convocatoria, y considera que no hay "una urgencia vital" para hacerlo "en plena salida de vacaciones", pero "si se decide así, habrá que atenderlo así".

Perelló afirma que la futura Ejecutiva del PSOE no se hará con "componendas o atendiendo solo a poderes territoriales", y señala que la "holgada" mayoría lograda por Sánchez le da una capacidad "bastante grande" para conformar los equipos, que tienen que ser "de integración, pero sin sacrificar el cambio".

Respecto a la relación de Sánchez con los presidentes autonómicos, afirma a EFE que será la que "quieran tener" los presidentes y los secretarios generales, aunque algunos tendrán que "reconsiderar su postura", como los que dijeron que si ganaba Sánchez se irían, pero no lo han hecho.

"Si se quedan, tendrán que entender que es para dialogar, no para poner piedras en el camino", advierte Perelló, quien considera que las relaciones de Sánchez con Susana Díaz son "discretas, pero tendrán que ser cordiales", pues mientras sea secretaria general en Andalucía tiene que despachar con el secretario general del partido.

"Lo que pasa es que algunos se habían planteado esto como una batalla final, sin otra opción que la victoria, y eso no ha sido así", destaca Perelló, quien hace hincapié en una premisa: "En el fondo todos somos de los nuestros, y si no lo tenemos claro es que no hemos entendido nada".