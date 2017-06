Manuel Alcaraz avisa a Elena Cebrián de que la Conselleria de Transparencia no se dedica a buscar topos

La simbiosis entre los miembros del Consell aún está en fase embrionaria en algunos aspectos. El modo de abordar la filtración de documentos públicos parece ser uno de los asuntos en los que el mestizaje no cala. La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, acompañada del socialista Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura, ratificó el jueves su deseo de que se «inicie un procedimiento de inspección para identificar» a un directivo de Vaersa, según se decidió en un consejo de administración de esta empresa pública, presidido por la consellera el pasado 3 de mayo. La investigación buscaría al 'topo', el filtrador de una serie de datos relacionados con unas diligencias abiertas por la fiscalía sobre la gestión de Agricultura. Sin embargo, el jueves, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, al ser conocedor del proceder de Cebrián, se puso en contacto personalmente con la consellera para aclararle que su departamento no va a cursar ningún tipo de investigación para identificar a nadie.

Compromís rechaza la investigación que promueve el PSPV La posición de Alcaraz respecto a la intención del consejo de administración de Vaersa retrata un desencaje entre Compromís y PSPV. A pesar de que la responsable de Agricultura, Elena Cebrián, ocupa el departamento a propuesta de Compromís, a la hora de instar a una investigación en el seno de Vaersa, la consellera secunda la propuesta de su secretario autonómico de Agricultura, el socialista Rodríguez Mulero, que fue quien elevó la iniciativa al consejo de administración de Vaersa celebrado el pasado 3 de mayo. Fue, igualmente, el alto cargo del PSPV quien solicitó el pronunciamiento al respeto del consejo de administración de la empresa pública. El jueves, también se mostró coincidente con la ratificación de Cebrián de que es necesario investigar. En el consejo de Vaersa, no obstante, tomó la palabra Juliá Álvaro, secretario autonómico de Verds, partido integrado en Compromís, quien manifestó sus dudas. Álvaro, licenciado en Ciencias de la Información y trabajador de RTVV durante 25 años, advirtió de «la complejidad de iniciar una investigación interna en el sentido apuntado» por el secretario autonómico socialista. Igualmente, el subsecretario de Transparencia, Alfonso Puncel, de Iniciativa, otro de los partidos integrados en Compromís, expresó en ese mismo consejo sus reservas respecto al conflicto judicial que, filtrado a la prensa, había provocado que Rodríguez Mulero instase a iniciar una investigación. Fuentes del Consell vinculadas a Compromís señalaron el jueves que la iniciativa del secretario autonómico era «fruto de un calentón». Transparencia, en cualquier caso, sólo estaría dispuesta a revisar el funcionamiento de Vaersa con el fin de detectar si en algún momento la información reservada a los directivos puede gestionarse de modo improcedente.

«No vamos a buscar ningún topo ni lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer. No imagino la manera de buscar a nadie que filtra algo a la prensa sin vulnerar algún derecho fundamental. Radicalmente digo que nunca se va a hacer eso, nunca», señaló Alcaraz a LAS PROVINCIAS, que adelantó el deseo de Cebrián, que durante el consejo de administración de Vaersa se lo encargó a Alfonso Puncel, presente en la reunión y subsecretario de la Conselleria de Transparencia.

Alcaraz asegura entender que esa decisión tomada por la cúpula de Agricultura «obedece a un enfado, lógico, lo entiendo», pero que en Transparencia «no hay ninguna investigación abierta».

No tenía el jueves esa percepción de la realidad la consellera de Agricultura. «Es la Inspección General de Servicios (dependiente de Transparencia) la que hará la investigación y nos comunicará los resultados», explicó Cebrián ayer a la salida de la apertura de la jornada de presentación del Plan de la Diversidad Agraria Valenciana. Preguntada por este periódico si había un plazo para localizar a esta persona, la consellera aseguró que «es una investigación en la que no hay plazo prefijado».

«Hay que investigar por mera transparencia y por aclarar todo lo que pasó, hay que defender la gestión de la conselleria y aclarar, sobre todo, desde Vaersa, en qué momento y por qué se hace una serie de declaraciones, o no, y por qué se da a conocer una documentación que ni nosotros mismos conocíamos», indicó Cebrián.

Sin embargo, Alcaraz no lo ve así. «La Inspección General de Servicios puede hacer lo que puede hacer, que es para lo que está habilitada. No lo está para actuaciones que puedan significar una vulneración de derechos. La Inspección hace unas indagaciones previas y no me consta que se hayan hecho. Si se hacen, en ningún caso tendrán como objetivo buscar a nadie», explicó el conseller de Transparencia, quien a primera hora de la tarde del jueves aseguró haberse puesto en contacto «con algunos síndicos de los partidos en Les Corts porque, por experiencia, sé que ese tipo de pesquisas podrían situarse al borde de la vulneración de derechos. He hablado con ellos para darles explicaciones y que no haya ninguna intranquilidad. También he hablado con la consellera y lo ha entendido».

Revisar el funcionamiento

Alcaraz comunicó a Cebrián que Inspección, en todo caso, sólo puede comprobar el funcionamiento de Vaersa con el fin de que la información esté en conocimiento de las personas pertinentes, y no de otras, al margen de cómo luego maneje cada uno esos datos, si los filtra a la prensa o no.

Vaersa (empresa pública de la Generalitat encargada de la gestión de los residuos) aprobó el pasado 3 de mayo la apertura de una investigación interna para identificar al responsable de haber filtrado información a los medios de comunicación de la denuncia del sindicato USO en relación con la adjudicación de tres encomiendas de gestión a la empresa pública estatal Tragsa, en detrimento de la propia Vaersa. La denuncia presentada por el sindicato USO, y asumida por la fiscalía, afecta a tres adjudicaciones a la empresa estatal Tragsa. La fiscalía decidió abrir una investigación que afecta a la propia consellera, Elena Cebrián, y a su número dos en Agricultura, el secretario autonómico Francisco Rodríguez Mulero, por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos y delito fiscal. Rodríguez Mulero fue el que planteó durante el consejo de administración la conveniencia de poner en marcha esta investigación ante informaciones «de diversos medios de comunicación», incluidas unas declaraciones que perjudican al consejo y a la imagen del órgano gestor.