La exdirectora de marketing de Feria Valencia niega vinculación con Orange Market: «No los conocía de nada»

La que fuera directora de Marketing de Feria Valencia entre 2009 y 2012, Cristina Olmeda, ha negado este jueves cualquier tipo de vinculación con la empresa Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez 'el Bigotes', pese a que ha reconocido que fue este, junto a Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes le hicieron una primera entrevista de selección en Madrid a la que siguió otra realizada por el director general de la institución. "No los conocía absolutamente de nada", ha asegurado.

Olmeda se ha pronunciado así en la comisión de investigación sobre Feria Valencia en Les Corts, al ser preguntada por los grupos sobre su presunta vinculación con esta empresa de la Gürtel y si fue contratada por ella para el puesto con el fin de garantizar el mantenimiento del contrato de servicios de marketing con la trama.

La exdirectora fue contratada en 2008, en principio como número dos de la directora, Miren Olcoz, pero tras la salida de esta, comenzó a finales de 2009 a ejercer como directora de marketing hasta 2012, cuando fue cesada por el entonces director general de la Feria, Enrique Soto.

Cristina Olmeda ha explicado que trabajaba en una multinacional de las comunicaciones y un conocido le avisó de que en Feria Valencia buscaban un director de marketing, por lo que envió el curriculum. La primera entrevista se la realizó Orange Market -agencia de marketing entonces de la institución ferial- y en ella estaban presentes tanto Álvaro Pérez como Pablo Crespo y Francisco Correa. "Ahora sabemos lo que era Orange Market, antes no", ha dicho.

La exdirectiva ha remarcado que su contrato no lo hizo Orange Market ante la insistencia del diputado socialista José Muñoz, que ha considerado "raro" que la entrevista se la hiciera un proveedor de Feria de los servicios de marketing, los mismos que debería prestar la persona elegida y que fuera seleccionada no para el cargo para el que había optado, de directora de marketing, sino como segunda, recibiendo durante un tiempo limitado 1.000 euros de Orange Market aparte del sueldo.

Olmeda ha explicado que dado que residía en Madrid, negoció una compensación para aceptar el puesto y la dirección le comunicó que durante un tiempo recibiría 1.000 euros más que pagaría a través de esa empresa, pero su contrato fue con Feria. "Orange Market no me conocía de nada", ha incidido.

"Si Orange Market me contrata, no me cambio de una multinacional a una empresa pequeña de marketing", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que no había oído en su vida hablar de esta empresa ni había mantenido ningún contacto con ninguno de sus responsables.

Además, preguntada sobre el contrato de Feria Valencia con Orange Market por tres años que fue firmado en 2008, ha indicado que cuando ella pasó a ostentar la dirección ese contrato "no está ahí" y entiende que la dirección debió rescindirlo cuando estalló el caso Gürtel. Antes, tan sólo fue a la sede de Orange Market acompañando a su antecesora en una ocasión y vio a Álvaro Pérez en alguna ocasión en la dirección general de la Feria.