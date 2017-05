Pedro Agramunt vuelve a ejercer como presidente del Consejo de Europa

Pedro Agramunt se aferró durante el último mes a su cargo de presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Que el órgano decidiera retirarle su confianza a raíz de su polémico encuentro en Damasco con el presidente sirio, Bashar al Assad, no bastó para que el senador valenciano decidiera dimitir. El dirigente del PP aguantó apartado todo el tiempo hasta que ha podido volver a ejercer sus funciones como presidente. Para dejar constancia de ello, publicó durante los dos últimos días varios tuits acompañados de fotografías en las que se le puede ver presidiendo la Mesa y la Comisión Permanente de la Asamblea en Praga.

Fue la propia Mesa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) la que retiró el pasado 29 de abril su confianza en el senador Agramunt como presidente de la misma a raíz de un viaje que realizó a Siria sin permiso para entrevistarse con Bashar al Assad. Acto seguido, el Consejo de Europa emitió un comunicado en el que aseguraba que dicho órgano también había determinado que Agramunt no estaba autorizado a realizar ninguna visita oficial, asistir a reuniones o realizar ninguna declaración pública en nombre de la Asamblea en su calidad de presidente.

Agramunt no acudió a la cámara para acompañar al rey Felipe VI en su primera visita a la institución, con sede en Estrasburgo, con motivo del 40º aniversario de la pertenencia de España a este organismo porque «no le garantizaron que no pudiera haber altercados con él». Siguió la alocución del Rey de España en su despacho, a escasos metros del hemiciclo, a través de la página web del Consejo de Europa. Cedió su puesto a Gutiérrez Limones, senador por Sevilla, ex alcalde de Alcalá de Guadaira y uno de los 20 vicepresidentes de la Asamblea.

Después de esta ausencia en el recibimiento al monarca, el vicepresidente de la Asamblea, el británico Sir Roger Gale, indicó que el dirigente del PP había «optado por no asistir» a la última reunión de la Mesa y que no había «presentado una carta de dimisión». Gale explicó que como resultado de ello, y debido a que las actuales Normas de Procedimiento recogen que el presidente no puede ser obligado a dimitir, la Mesa consideró necesario despojarle de sus atribuciones.

La hostilidad hacia Agramunt venía alimentada también por un escándalo de corrupción, el llamado «Caviargate». Miembros o exmiembros de la Asamblea son sospechosos de haberse dejado «comprar» por el gobierno de Azerbaiyán a cambio de su voto negativo ese año contra un informe que denunciaba la situación de los presos políticos en ese país. Los parlamentarios habrían aceptado suntuosos regalos, como caviar, alfombras y noches en hoteles de lujo en la capital Bakú. Pedro Agramunt no aparece directamente en este caso, pero «pocos miembros de la APCE han viajado tanto a Azerbaiyán como él, en calidad de observador de las elecciones en 2003, 2005, 2010 y 2013, y él siempre ha defendido el balance de Bakú en materia de derechos humanos», señala la oenegé alemana ESI, que publicó dos informes sobre este asunto.

La complicada posición de Agramunt, que contó con el respaldo del Gobierno sirio, sumó también en su día un nuevo «apoyo». Leonid Slutski, jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados de Rusia, señaló textualmente que Agramunt «no caerá antes de que suene el disparo. Rusia está en deuda con él por iniciar el diálogo para el restablecimiento de la cooperación entre Moscú y Estrasburgo».

Agramun se vio salcpicado por un caso de corrupción relacionado con el gobierno de Azerbaiyán

El senador valenciano emitió un comunicado en el que calificó de «lamentable espectáculo» el ofrecido por la Asamblea al sancionarle. El exdirigente popular justificó su viaje a Siria en calidad de senador por Valencia y señaló que informó del mismo al ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis. «He dado todas las explicaciones, pero he sido mal utilizado por un grupo muy particular de parlamentarios», dijo.

La misma versión que daban el martes desde su entorno. Las fuentes consultadas celebraban el retorno de Agramunt e indicaban que «la verdad se ha acabado imponiendo». Ademas, señalaban directamente a parlamentarios de países del norte de Europa de perseguir su dimisión de como presidente. Aseguraban que todo lo sucedido responde a «un intento de aislarlo por parte de la izquierda política» y reconocían que pese a su vuelta, el presupuesto destinado a sus viajes sigue congelado. «Cuenta con el respaldo jurídico del reglamento para continuar siendo presidente», declaraban. Asimismo, aseguraban que Agramunt cuenta «con el apoyo del PP, del Gobierno de España y del grupo popular europeo».

Pedro Agramunt está al frente de la Asamblea del Consejo de Europa desde enero de 2016 y su presidencia culmina en 2018. En septiembre de 2015 fue elegido candidato a presidir la Asamblea tras recibir el respaldo mayoritario del PP en unas elecciones primarias celebradas en Estrasburgo. En concreto, casi un 72% de los 203 parlamentarios de más de 40 países europeos que forman parte del grupo político apoyaron la candidatura del valenciano frente a la del otro candidato al puesto, el parlamentario francés, Jean Claude Mignon.