Tensión entre los socialistas de Castellón y Alicante por las listas de integración

valencia. Los 'congresillos' para elegir a los delegados en el Congreso Federal del PSOE que se celebrará el fin de semana del 17 y 18 de junio para ratificar las primarias por las que Pedro Sánchez volverá a ser secretario general se han saldado con algunos daños 'colaterales' en las tres provincias de la Comunitat.

Los afines a Patxi López consideran que los dos delegados por Valencia que la negociación entre 'sanchistas' y 'susanistas' les ceden no son, en realidad, simpatizantes de la militancia que apoyó al vasco. Sin embargo, la autoridad del secretario provincial de Valencia del PSPV, José Luis Ábalos, se vio tan ratificada por los resultados de hace ocho días en las primarias que, finalmente, el portavoz del PSOE en el Congreso vio ratificada la lista de consenso pactada con los partidarios de Díaz y Puig por un 85% de los votos.

La lucha encarnizada, prolongada durante meses, ha generado importantes rencillas que la intención de pactar candidaturas integradoras no consiguió aplacar. En Castellón, concurrieron dos listas: una de consenso entre sanchistas y susanistas, y liderada por la vicesecretaria provincial del PSPV Estíbaliz Pérez, que obtuvo el 58,62% de los votos. Otra candidatura, de afines a Sánchez pero más enfrentada con el liderazdo de Puig, encabezada por el exsenador Pep Lluís Grau, logró el 41,37% de los apoyos. Desde Blanquerías se apostó por una negociación con el sector más moderado de los afines a Sánchez en Castellón al constatar la enorme resistencia que lideraba Grau contra las tesis de Puig, así como contra la propia figura del secretario general del PSPV.

En Alicante sí se alcanzó un acuerdo mayoritario para pactar una lista integradora, que obtuvo un 90% de los votos y encabeza el 'sanchista' Alejandro Soler, exalcalde de Elche. Sin embargo, los acuerdos provocaron la dimisión del, hasta ahora, secretario general del PSPV en Alicante, David Cerdán. «No se ha querido entender lo que pedía Sánchez. Había que desmarcarse de hacer las cosas como siempre y como no hay procesos electorales pendientes y las estructuras internas no se oxigenan prefieron salirme. Se ha producido un pacto interno que no es transparente ni participativo ni respetuoso. Prefiero salirme de este juego», indicó Cerdán, de tal modo que se organizará una gestora en el PSPV de Alicante hasta la celebración del congreso provincial en septiembre u octubre. Por todo ello, el PSPV enviará al Congreso Federal un 70% de delegados cercanos a Sánchez.