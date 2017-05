El titular del juzgado de Alicante objeto de las críticas del Consell ante el CGPJ, José María Magán, explicó ayer que «fui el primer sorprendido al enterarme de que he sido investigado. Es absurdo y muy peligroso que se pida corregir a un juez. Es una injerencia, me ha sorprendido mucho y no sé si la consellera Bravo estará al tanto. Es un ataque para intentar desestabilizar, poniendo en entredicho tu trabajo. Llevo cuatro años en Alicante y jamás he tenido ninguna queja».

«En Cataluña son más habiles para estas cosas. Allí no hay una queja directa desde la Administración, sino a través de las asociaciones que subvencionan», explicó Magán.