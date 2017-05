Ximo Puig renuncia a participar como delegado en el congreso del PSOE

Los delegados del PSPV acudirán al congreso federal del PSOE sin el líder natural de la federación socialista valenciana, Ximo Puig, como uno de los suyos. El secretario general de la formación con sede en Blanquerías anunció ayer su renuncia a encabezar al conjunto de delegados que acudirá a un cónclave donde se prevé ratificar el retorno triunfal a Ferraz de Pedro Sánchez.

No será en Madrid, durante el congreso que encumbre a Sánchez en su recuperación de la secretaria general del partido, cuando se pueda escenificar esa idílica relación que pretende construirse entre Blanquerías y Ferraz. El congreso del 16 al 18 de junio se celebrará con casi un centenar de delegados en representación de las bases del PSPV, segunda federación de España en número de militantes tras Andalucía. Pero sin Puig entre ellos.

El entorno del secretario general de los socialistas valencianos anunció ayer a última hora de la tarde que no irá al congreso en calidad de delegado, según se indicó a la Agencia EFE. No obstante, los equipos que preparan los 'congresillos' que desde hoy deciden los delegados de la Comunitat que irán al congreso trabajaban ya durante la mañana de ayer con la destacada ausencia. De esta manera, Puig se ahorra también la incertidumbre de saber si sería elegido como delegado, o no, después del avasalldor resultado en la Comunitat a favor de Sánchez en las primarias del PSOE celebradas el pasado fin de semana. El pasado domingo, el candidato madrileño venció por aplastamiento a Susana Díaz, la preferida de Puig, del aparato autonómico del PSPV y de la inmensa mayoría de altos cargos en la Generalitat con marchamo socialista. A última hora de la noche de ayer se matizó la impactante ausencia para precisar que Puig sí hará acto de presencia en Madrid, pero de manera testimonial, sin voto como delegado, sino simplemente por coherencia con su cargo orgánico.

La justificación ofrecida por el entorno de Puig es que no quiere entorpecer la elección de una nueva dirección del partido. Fuentes del socialismo valenciano se sorprendieron ayer del concepto que el secretario general del PSPV tiene de sí mismo ante la decisiva cita política en Madrid:_se ve como un factor entorpecedor del proceso participativo para configurar el futuro PSOE.

De esta manera, Puig, afín a Susana Díaz, preferiere situarse al margen del debate de los delegados sobre la hoja de ruta del socialismo. No obstante, se transmitió que trabajará para que los representantes de la Comunitat reflejen «la agenda valenciana» y las propuestas de toda la delegación, según indicaron las mismas fuentes próximas a Puig, quienes recordaron que el presidente ha reiterado en numerosas ocasiones que está centrado en su responsabilidad en la Generalitat.

En las últimas citas decisivas del PSOE, esas que han generado la consternación del socialismo durante los diez últimos meses, el secretario general del PSPV sí hizo valer su voz a Madrid. Como cuando dimitió junto a otros 16 miembros de la ejecutiva para forzar un Comité Federal, un penoso espectáculo donde también participó muy activamente, o cuando fue uno de los protagonistas de la votación donde se resolvió apostar por la abstención frente a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, o como el pasado 26 de marzo, cuando viajó a la capital para asistir a la presentación de la candidatura de Susana Díaz, arropada por Felipe González, Zapatero, Guerra... En todas esas ocasiones, Puig también era presidente de la Generalitat, y su voto pesó. Bien es cierto que, entonces, cuando el jefe del Consell pisaba la capital para ejercer como barón territorial, la militancia no había protagonizado una votación masiva como la del domingo pasado, cuando tres de cada cuatro socialistas valencianos decidieron tomar un camino diferente al que Puig consideraba el mejor para el PSPV y la Comunitat.

La delegación socialista valenciana es la segunda con más delegados, con 95, llamados a participar en el 39 Congreso Federal que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de junio. Sin Puig como delegado.