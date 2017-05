El Consell evita apoyar al Consejo Rector de la nueva RTVV y aboga por la «libertad de informar»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, evitó apoyar ayer parte del último comunicado del Consejo Rector de la nueva RTVV. Un texto en el que hace referencia a la difusión por parte de «algunos medios» de «informaciones innecesarias» sobre el órgano. Esas noticias que se mencionan son las acreditadas por este periódico sobre el parentesco entre el secretario del consejo, Ferran Bargues, y la directora de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Empar Marco. Ambos son primos hermanos por parte de madre.

Oltra fue preguntada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre si no le parecía contradictorio que el Consejo Rector de la radiotelevisión valenciana, que debe velar por unos medios públicos de calidad y transparentes, emitiera ese tipo de escritos dirigidos a los periodistas con la intención de frenar la publicación de noticias que no sean de su agrado. La portavoz del Gobierno valenciano recordó en primer término que el Consell es «escrupuloso» con la independencia del consejo y, acto seguido, explicó que la Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión y el derecho de información en el artículo 20. «Esa es la línea que el Consell defiende en la comunicación», afirmó. «Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar», ironizó, para agregar que el marco es la Carta Magna y «no hay más que hablar». Señaló que esta no distingue entre información necesaria o innecesaria, por lo que los periodistas pueden informar de lo que crean conveniente. «Cada uno informa de lo que quiere», apostilló.

La portavoz del Gobierno valenciano culminó su respuesta sobre el comunicado -elaborado por los dos miembros escogidos por Compromís en el Consejo Rector, Mar Iglesias y Rafael Xambó, y aprobado de manera unánime por el resto del consejo- lanzando un mensaje al propio órgano. Adviritió de que si alguien piensa que se ha publicado una falsedad, tiene el derecho de rectificación o la posibilidad de defender su honor en los tribunales, pero «aquí cada uno informa y se expresa en términos de libertad».

Oltra también se pronunció sobre el vínculo familiar entre el secretario del Consejo Rector, Ferran Bargues, y la directora general de la CVMC, Empar Marco. La vicepresidenta consideró como «ética y estética» la actitud del abogado de la Generalitat, ya que «ha tenido la prudencia de ausentarse en cualquier decisión» que pudiera tener relación con su prima hermana. También recordó que no tenía voto, que no opinó, y ha sido «una casualidad» el parentesco entre él y Marco.

La consellera de Igualdad obvió que Bargues, pese a ausentarse en esas reuniones puntuales, era el encargado de elaborar las actas de las mismas, por lo que conocía de primera mano las calificaciones del proceso de selección del director general al que se presentó su pariente, desde el comienzo del mismo hasta el final. Además, pasó por alto que el abogado de la Generalitat fue escogido directamente por el presidente del consejo, Enrique Soriano, y que este podría haberlo sustituido por otro letrado si lo hubiera creído conveniente en el momento en el que conoció el parentesco.

Entre las últimas labores de Bargues se encuentra la elaboración de un informe en el que niega la incompatibilidad de cargos de uno de los miembros del órgano. Una resolución que podría afectar directamente a Marco, ya que en caso de que un juzgado considerase lo contrario, todo el proceso de selección de la directora general podría anularse, ya que esa consejera, representante sindical, participó con voz y voto en el mismo.