Los sanchistas logran el 72% de delegados para el 'congresillo'

valencia. Las asambleas para elegir a los delegados que participarán este fin de semana en los congresos provinciales del PSPV -conocidos como 'congresillos'- en los que se definirá la composición de la delegación valenciana que participará en el congreso federal del PSOE reflejaron el miércoles el apoyo mayoritario logrado el domingo en el PSPV por Pedro Sánchez. De los 351 delegados en juego, un total de 254 son apoyos al nuevo secretario general del PSOE, es decir, el 72,3%. Otros 89 respaldaron a Susana Díaz (25,3%) y 4 a la candidatura de Patxi López.

El reelegido líder socialista se impuso en todas las comarcas menos en Camp de Morvedre -ganó Díaz por 9 a 7-, con resultados tan aplastantes como el 57 a 11 en l'Horta Sud, el 35 a 8 en l'Horta Nord, el 18 a 6 en Camp de Túria y el 31 a 14 en Valencia ciudad.

La elección de delegados para los 'congresillos' permite vislumbrar cómo irá la elección del casi centenar de delegados valencianos que acudirán en representación del PSPV al próximo congreso federal. Tras la orden de Ximo Puig de propiciar el acuerdo respetando los porcentajes de apoyo de las primarias del pasado domingo, ni estas asambleas ni los congresos provinciales del fin de semana -mañana sábado el de Valencia y el domingo los de Alicante y Castellón- se antojan polémicos. Si esos porcentajes se repiten, la delegación valenciana estará formada de manera muy mayoritaria por partidarios de Sánchez, tal y como ocurrió en las primarias del domingo. A la provincia de Valencia le corresponden un total de 52 delegados.

Las asambleas de Castellón también sitúan por delante a los delegados afines al nuevo secretario general

Ábalos reitera que no tiene ninguna intención de medirse a Puig en el congreso del PSPV

Por otro lado, los seguidores de Sánchez también obtuvieron la mayoría de los delegados elegidos en las asambleas locales celebradas hasta el momento en Castellón. Según indicaron fuentes del partido, se han celebrado ya las asambleas de Vinaròs, Almassora, Nules, Almenara, Xilxes, Lucena, L'Alcalatén, Vilavella y Vila-real, en las que han elegido 38 delegados, de los que 25 son seguidores de Pedro Sánchez, ocho de Susana Díaz y cinco de Patxi López.

Por su parte, el portavoz provisional del PSOE en el Congreso y secretario provincial del PSPV de Valencia, José Luis Ábalos, aseguró ayer que «no fue coherente» la pretensión de Ximo Puig de presentar una lista conjunta con Compromís y Podemos al Senado y posteriormente apoyar a Susana Díaz.

El dirigente valenciano, que ayer volvió a descartar presentarse contra Puig en el congreso del PSPV, defendió que la posición de la dirección del partido, encabezada entonces por Pedro Sánchez, respondía a una «decisión de estrategia electoral, que admitía alianzas con formaciones con las que se gobernaba, pero no con Podemos, que estaba en una estrategia de sorpaso de la que nos estábamos intentando librar».

En mayo del año pasado, los socialistas valencianos renunciaron a concurrir al Senado en coalición con Compromís y con Podemos ante el rechazo de Ferraz a esta propuesta.

Puig no ocultó su malestar por la negativa de la dirección federal y no acudió en los días posteriores a un encuentro convocado por Sánchez con «barones» ni al Comité Federal posterior. «Si aquello fue tan grave, yo entiendo que no es coherente con el apoyo a Susana Díaz posterior, que es el ejemplo más claro de anti-Podemos, quien más interiorizada tiene la crítica a esta formación», señaló el portavoz provisional del PSOE en el Congreso.