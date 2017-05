Mónica Oltra sobre el centro de Segorbe: «¿Denuncian a conselleria por proteger a los menores y no al presunto abusador?»

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha cuestionado este viernes que la congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas que gestionan el centro de menores de Segorbe (Castellón) conozca "el camino al juzgado" para denunciar a su departamento pero no para denunciar al presunto abusador sexual que tenían como educador. "¿Si saben como se denuncian unos hechos, me hubiera gustado que lo supieran para denunciar al presunto abusador sexual que tenían en el centro", ha destacado.

Oltra se ha manifestado en estos términos durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la decisión de la dirección del centro de Segorbe de denunciarla a ella y a la Conselleria por sus declaraciones en relación a presuntos abusos sexuales a una menor residente por parte de un educador y por el propio traslado de los niños a otros centros de la Comunitat.

"Parece que la dirección del centro sí que conocía el camino al juzgado", ha apuntado Oltra, quien ha lamentado que la congregación vaya a denunciar a su departamento "por proteger a los niños" y no lo haya hecho contra el "presunto abusador sexual que tenían trabajando en el centro". "¿Por qué le dieron a elegir entre denuncia o despido cuando en un caso así la dicotomía es denuncia y despido?", ha planteado la consellera, que en este sentido se ha preguntado si decidieron proponerle la denuncia o el despido "para ahorrarse la indemnización".

La portavoz del Consell ha defendido que en un supuesto caso de abusos sexuales a menores, "si alguien que dirige un centro tiene conocimiento de algo así, tiene que ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía o de la Policía mediante denuncia y a la Conselleria que tutela a esos menores" y ha reprochado a la congregación que no hiciera "ni una cosa ni otra".

"Si a una persona que presuntamente abusa de menores la quitas de un centro, seguirá haciéndolo en otro sitio", ha señalado Oltra, quien ha reconocido el derecho de la dirección del centro de denunciar a la Conselleria pero también el de este departamento de "proteger a los menores de los abusos sexuales, maltrato y condiciones en que vivían".

Comisión de investigación en Les Corts

Preguntada sobre la propuesta del PP de abrir una comisión de investigación sobre este asunto en las Corts, Oltra ha asegurado que le parece "muy bien" porque es necesario "esclarecer e investigar, sobre todo en un ámbito tan sensible". A su juicio, es importante conocer "por qué en la etapa del PP no se inspeccionaban los centros" o "por qué se daban consignas verbales de no inspeccionar los centros", así como "por qué un centro de menores sostenido con fondos públicos está apuntado en el Banco de Alimentos".

"¿Qué proyecto educativo había tras esto?", se ha preguntado la consellera, quien ha criticado que los propios menores tuvieran que comprar "con dinero de su bolsillo" productos de higiene o que ocho niñas tuviesen que compartir un desodorante.

Además, ha señalado que algún diputado estará interesado en preguntar por qué desde la dirección del centro se calificó a la víctima de los abusos de tener "tendencia acusada a los hombres". "¿ Por qué culpabiliza a la víctima y no al agresor", ha criticado Oltra, quien ha cuestionado que una persona que es capaz de manifestar algo así "estuviera dirigiendo un centro".

Respecto a las críticas de la congregación y del PP por haberse referido en alguna ocasión a los datos de los menores, ha afirmado que cualquier documento que se haya facilitado "se ha hecho con nombres supuestos y tachando cualquier dato personal que pudiera identificar a las personas".

Investigación de fiscalía

Inquirida también sobre el supuesto caso de prostitución de menores en el centro de Monteolivete (València) que investiga Fiscalía y sobre por qué no lo había dado a conocer en su comparecencia en las Corts el miércoles, Oltra ha asegurado que en ese momento lo desconocía y se enteró a través de los medios. "La Delegación de Gobierno no me lo trasladó, que era quien tenía conocimiento", ha puntualizado la consellera, quien ha agregado además que "había diputados que sí conocían esa información antes que el Gobierno valenciano".

Sobre este caso, ha descartado que la Conselleria vaya a tomar medidas contra los responsables o trabajadores del centro, ya que según ha destacado ha sido gracias a ellos que se ha podido conocer la situación y empezar a tomar medidas. "No creo que haya habido una negligencia", ha defendido.