El PP aún tiene la culpa de todo

Gabriela Bravo, consellera de Justicia, y Vicent Marzà, conseller de Educación, comparecieron ayer en Les Corts. La primera debía explicar por qué se ha colapsado el sistema informático de los juzgados. El segundo, acudió a la Cámara para dar cuenta de su Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL). Tanto ella como él basaron su argumentación en que, de no ser por el PP, ni se habría suspendido la digitalización de la actividad judicial ni haría falta un ente que asegura tener su origen en la «habitual» vulneración de derechos de los valencianohablantes en la Comunitat, si bien Marzà no quiso o no pudo cuantificar esas vulneraciones que justifican la creación de su nueva oficina. Cuando se cumplen, hoy, dos años de las elecciones que sacaron a los populares de la Administración autonómica, los actuales gestores continuaron señalando a los anteriores miembros del Consell como los artífices de sus males.

Bravo anunció la suspensión del proceso de implantación de la versión 19 del sistema informático Cicerone en los partidos judiciales de Valencia, Alicante y en el TSJCV hasta que se hayan evaluado técnicamente todos los problemas generados en los juzgados valencianos. Según la consellera, es necesario que haya «unas garantías suficientes para proseguir con normalidad su implantación», ya que calculó que la incorporación de esos partidos supone el 40% del tráfico de actividad judicial en la Comunitat. De este modo, casi la mitad de las gestiones informáticas de los tribunales quedan sin actualizarse.

La responsable de Justicia admitió conocer la «preocupación» de los profesionales por los problemas generados en los juzgados para introducir el nuevo sistema informático. Bravo recordó que se actúa en función del imperativo del ministro Rafael Catalá a través de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien esa ambición modernizadora de los tribunales se la atribuyó a la ley reguladora del uso de las tecnologías en la administración de Justicia en la época del socialista Zapatero, en 2011. Ese remonte al pasado le permitió señalar que el anterior Consell del PP «no hizo los deberes a tiempo» y mientras «otras comunidades comenzaron a trabajar desde el primer momento», el ejecutivo valenciano popular «tenía otras prioridades». De ahí que ahora se esté en «emergencia informática».

La diputada del PP, María José Ferrer-San Segundo, le recordó que en la sesión parlamentaria de hace tres meses y medio, cuando ella criticó el modo «precipitado» en que se estaba modernizando los tribunales, Bravo le acusó de intentar hacer carrera política atacando a la consellera. La parlamentaria popular afirmó que en otras regiones se inició la modernización a la vez y se han obtenido mejores resultados. Por su parte, la podemista Fabiola Meco, también afeó a Bravo la «precipitación» de su gestión. La consellera afirmó ser consciente de que ella debe resolverlo sin asumir errores propios en el colapso actual.

Por su parte, Marzà aseguró que la ODL «es fruto de una necesidad» de proteger a los valencianoparlantes «por estar muchos años vulnerándose sus derechos porque el Gobierno central y el Consell del PP no se preocuparon de corregir la situación». El conseller consideró que las inversiones realizadas por los populares en defensa de la lengua fueron ridículas y hasta afirmó que no había Dirección General de Política Lingüística, a pesar de que, de cuerpo presente, en uno de los escaños del PP, Beatriz Gascó, directora general de Innovación, Ordenación.... y Política Lingüística, saludaba al conseller con la mano alzada.

Marzà aseguró que su oficina no se trata de conformar «ningún comisariado o policía lingüística. No le vamos a decir a nadie qué lengua hablar en su casa, no lo pone en ningún sitio ni lo pondrá». Sin embargo, Ferrer-San Segundo (que ayer hizo un maratoniano doblete), no logró respuesta sobre en qué se basa el conseller para afirmar que los agravios al valenciano son tantos que se precisa de una oficina. Marzà, en cualquier caso, anunció que acepta las alegaciones de la diputada para evitar que la ODL invada competencias de otras administraciones.