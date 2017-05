Soler destaca que se ha reducido el período medio de pago a proveedores a la mitad

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, destacó ayer que el período medio de pago a proveedores se situó en marzo de este año en 46,39 días cuando hace dos años, durante el gobierno del PP, lo hacía en 92,65, con lo que se ha reducido el tiempo «prácticamente a la mitad».

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Soler remarcó que, en todo caso, hasta que no haya un nuevo modelo de financiación que «resuelva la injusticia», no podrán solucionar como les gustaría los retrasos en el pago a proveedores. En el caso valenciano este plazo incumple los 3o días de margen y se tarda el doble en pagar que la media estatal. Además, lamentó que no haya por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «voluntad de arbitrar medidas transitorias». Soler indicó que la tendencia es a la baja, pero «sin dinero no se puede pagar y no tenemos una máquina de hacer dinero». «Si estamos a la cola en los pagos es porque estamos a la cola en financiación per cápita», concluyó.