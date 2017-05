Un empresario rechaza que su sociedad fuera creada para facturar a Emarsa

Valencia. La última de las sesiones de declaraciones de los investigados por el caso Emarsa contó con la comparecencia de tres de los acusados. El primero de ellos fue Rafael Quilis, uno de los empresarios que asesoraba a la empresa pública en cuestiones financieras, que negó que su sociedad fuera creada para facturar para Emarsa.

Quilis recalcó, en la decimotercera sesión del procedimiento que investiga el desfalco de más de 20 millones a través de la gestión de la depuradora de Pinedo, que tuvo un contrato indefinido en la sociedad por el cual prestaba trabajos de asesoría puntuales por los que cobraba entre 250 y 275 euros la hora. El empresario declaró que trabajó para la empresa a raíz de su experiencia en gestión de crisis en diferentes sociedades. Además, indicó que cobró 81.000 euros por estas labores y subrayó que sus negocios no se vieron alterados significativamente cuando dejó de facturar para Emarsa.

El asesor financiero, preguntado acerca de por qué no entregó una justificación de sus trabajos, incidio en que si no los había aportado era porque no los tenía y que estos se los mandaba aEnrique Arnal, exdirector financiero de la sociedad. Quilis, que se enfrenta a una condena de sis años de cárcel por falsedad documental y malversación, también quiso subrayar que sí que había aportado facturas telefónicas que reflejaban conversaciones con directivos de Emarsa, que destacó que eran conversaciones para cumplir con el asesoramiento. Un punto que la fiscal puso en duda al detallar que la mayoría de estas llamadas tenían una duración de en torno a un minuto. El investigado, respondiendo al ministerio público, quiso recalcar que nunca acudía a las reuniones que mantenía Enrique Arnal con los auditores.

Precisamente fue la exmujer de Arnal y responsable de la empresa Management de Azafatas, Eva María Marsal, la segunda compareciente. En su declaración incidió en que su exmarido le ocultó la compra de entradas para la Fórmula 1 de Valencia que fueron pagadas a través de la empresa pública.

La exesposa de Arnal, que cuenta con una petición de cinco años por malversación y falsedad documental, explicó que no sabía por qué esas entradas no se facturaron a Emarsa directamente, ni tampoco por qué se cambió el concepto en la facturación y se multiplicó el importe. Además, reconoció que alguna de las facturas y presupuestos de su empresa habían sido «manipuladas», aunque no supo detallar por quién.

La última investigada en declara fue Cristina Segarra, exmujer de Esteban Cuesta, quien está acusada de responsabilidad civil y penal. Segarra aseguró que desconocía que viajes pagó su marido a través de la empresa pública y que, aunque compartían una cuenta bancaria ambos, ella no tenía acceso a la misma al no disponer de una tarjeta.

El juicio se retomará el próximo 6 de junio con la comparecencia de los testigos propuestos por las partes . El tribunal permitirá a los acusados no asistirá estas sesiones y tan sólo estarán obligados a comparecer el día de las conclusiones y el último día de juicio, para hacer uso de su derecho a la última palabra.