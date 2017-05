El TSJCV suspende de forma cautelar el decreto de plurilingüismo del Consell

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha suspendido cautelarmente la aplicación del nuevo modelo lingüístico de las escuelas establecido por el Consell tras estimar la petición de la Diputación de Alicante. Los magistrados no se pronuncian sobre el fondo del asunto y en su resolución la sala señala que "todo lo resuelto en este auto se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba. Cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante".

La sala de lo contencioso de la sección cuarta, sin embargo, adopta la medida al considerar que de lo contrario "podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible para los intereses y derechos de la parte recurrente" y que el servicio público no resulta afectado. Se añade que de no paralizarse la aplicación del decreto hasta que exista sentencia formal "un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas". Esta es la base argumental de la medida cautelar solicitada, y la sala aprecia que existe una diferencia entre las acreditaciones. No hay que olvidar que los estudiantes tendrán una certificación distinta en funciónd el nivel elegido, que se basa en el peso del valenciano y el castellano, incluso aunque se reciban el mismo número de asignaturas en lengua extranjera.

El nuevo modelo lingüístico debía implantarse en todos los cursos de Infantil a partir de septiembre, si bien se permitía avanzar en el resto de etapas en función de las posibilidades de los centros. Con la estimación de la cautelar, la legislación aplicable será la anterior, la que ha funcionado desde 2012. En síntesis, se mantiene la posibilidad de que existan dos programas lingüísticos conviviendo en los centros (línea en castellano y línea en valenciano) y se obliga, como mínimo, a impartir una asignatura no lingüística en la lengua que no es la base del programa. Es decir, al menos dos en inglés (además de la asignatura de especialidad) y dos en valenciano (además de Llengua y Literatura) en el caso de los programa plurilingües de castellano. La cautelar se mantiene en principio hasta que exista sentencia, si bien la administración demandada tiene cinco días para presentar recurso de reposición contra la decisión.

En el auto conocido esta mañana también se reconoce la legitimidad de la Diputación de Alicante para impugnar la normativa del Consell. "No es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho. Por ello, la sala tiene en consideración esta circunstancia y aprecia que, si bien se presume el interés público en la administración de la Generalitat y en el decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público público la administración alicantina recurrente". Precisamente, el paso dado por la corporación fue muy criticado por la portavoz del Consell, Mónica Oltra, que cuestionaba el interés de la misma en este sentido de carecer de competencias en educación. No se puede olvidar, por contra, que ha sido en Alicante donde se ha producido la mayor contestación social contra el decreto, con más recursos judiciales por parte de asociaciones de padres y dos manifestaciones, la última de ellas celebrada el pasado viernes con miles de asistentes.

Así es el nuevo modelo lingüístico

El nuevo modelo lingüístico se estructura por niveles: Básico (donde predomina el castellano), Intermedio y Avanzado (donde predomina el valenciano). A medida que se sube de modalidad aumenta el peso de la lengua autonómica y también de la extranjera, pues se pueden dar más asignaturas en inglés respecto a los básicos y los intermedios. Tras la petición de aclaraciones por parte del Ministerio de Educación, también se plantea un recurso judicial, Educación desveló que los centros podrían dedicar parte del horario de libre disposición (tres horas y media semanales) a reforzar las asignaturas de inglés. Es decir, como una manera de corregir la diferente exposición a la lengua extranjera que decretó el Consell. Eso sí, cualquier centro tendría esta opción, por lo que uno con nivel Avanzado, que ya partiría de un escenario con más horas en inglés, podría aumentarlas si cabe. Un Básico, en cambio, debería renunciar a potenciar otras áreas para igualarse a un Avanzado.

El decreto lingüístico también ha sido recurrido por los sindicatos CSI·F, Anpe, USO, por el PPCV y por VOX, por la Asociación Defensa del Castellano, por la Confederación de Apas Covapa y por la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa).