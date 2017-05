Un exconcejal del PP niega que sus trabajos en Emarsa fueran ficticios

Valencia. El exconcejal del PP y exdirector de calidad de Emarsa, Juan Carlos Gimeno, negó ayer que los trabajos realizados como asesor de la sociedad fueran ficticios y aseguró que nunca facturó un mismo servicio que prestó a la empresa a través de varias sociedades.

Estas fueron algunas de las declaraciones del exconcejal del PP durante la sesión de ayer de la investigación que sienta en el banquillo a 24 personas acusadas del desvío de más de 20 millones de euros a través de la gestión de la depuradora de Pinedo. Gimeno se enfrenta a una petición de condena de ocho años por malversación y falsedad documental. El investigado relató que trabajó como responsable de calidad de la planta hasta el año 2004, cuando fue despedido. Poco después constituyó una serie de sociedades para facturar a Emarsa servicios de consultoría.

Estos trabajos fueron puestos en duda por parte de la fiscal, que le preguntó en diferentes ocasiones si realmente los realizó. Una cuestión que irritó al exresponsable de calidad, que insistió en que «es imposible certidicar algo que no existe». Sobre uno de los servicios que prestó su asesoría, los relativos a unos sellos de calidad que nunca fueron utilizados por Emarsa, Gimeno alegó que «los sellos no eran de obligada difusión» y que no le correspondía a él determinar si debían ser empleados o no.

Una de las cuestiones que no pudo clarificar el acusado ante el ministerio público fue acerca de un trabajo de la asesoría que se basaba en documentos con encuestas en blanco. El exconcejal del PP tan sólo pudo defenderse al indicar que no eran unas encuestas sino «herramientas sofisticadas» para analizar diferentes parámetros con el objetivo de mejorar el funcionamiento de Emarsa y de la depuradora de Pinedo. Gimeno también recalcó que había entregado a la causa toda la documentación que guardaba, excepto la que pudo quemarse durante un incendio en su despacho.

El exresponsable de calidad quiso subrayar durante su declaración que «trabajar con la administración pública en España es peligroso» y manifestó que la sociedad tenía un «marcadísimo carácter político». Al mismo tiempo señaló que en Emarsa había un «exceso de grasa», un término que utilizó para aclarar que existían personas que, pese a estar formadas, no contribuían al desarrollo de la empresa. Por ello quiso destacar que el propuso «adelgazar» la estructura.

Para Gimeno, «Emarsa tenía dos problemas no resueltos». Que no contaba con una «licencia de obras ni de actividad», que le negaba la propia administración, y que «el emisario submarino que llevaba agua depurada al mar nunca fue auditado».