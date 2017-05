Rajoy rechaza a Puigdemont como interlocutor si «amenaza» con la ruptura

El presidente del Gobierno ha reiterado su voluntad de debatir con Carles Puigdemont en el Congreso de los Diputados sobre sus aspiraciones secesionistas, pero advierte de que nunca dialogará con el dirigente catalán con “chantajes” de por medio. “Yo estoy dispuesto a hablar de todas las cosas que sean razonables, lo que no estoy dispuesto es a hablar con quien, en el caso de que yo no haga lo que él diga, me amenaza con una ley de transitoriedad jurídica para irse de España y hacer uno de los mayores disparates que se ha anunciado en muchos años”, ha anticipado Mariano Rajoy.

Más información Puigdemont elevará una solicitud formal a Rajoy para que negocie el referéndum

El jefe del Ejecutivo otorga toda credibilidad al borrador publicado en prensa que recoge la secesión inmediata de Cataluña en caso de que no se celebre el referéndum. Y denuncia que se haya modificado el reglamento del Parlamento autonómico “para aprobar en 24 horas una constitución para un país”. “Es una de las mayores cacicadas que he visto”, ha censurado. “¿Conoce algún país en la historia de las democracias en el mundo en el que alguien plantee que en un día vaya a aprobar una constitución, sin debate y sin que la oposición pueda decir nada, liquidando la soberanía nacional?”, ha preguntado en la sesión de control de la Cámara alta a la senadora de Esquerra Mirella Cortés. “¡Esto sólo pasa en las peores dictaduras!”, ha alertado.

La representante catalana, en cambio, ha descartado someter la hoja de ruta independentista a la “mayoría absolutísima de PP, PSOE y Ciudadanos” en el Congreso de los Diputados y ha reclamado un diálogo bilateral “de gobierno a gobierno” sobre el referéndum. Que la consulta vaya a celebrarse, según Cortés, no es discutible. “Nos veremos en las urnas este otoño -ha sentenciado-, no hay ni un paso atrás, ni uno, no nos lo impedirán ni ustedes ni el Tribunal Constitucional”.

A juicio de la senadora de Esquerra existe un “choque de legalidades” entre las Cortes Generales y el Parlamento catalán, y aunque llama al Gobierno central a negociar, anticipa que en ningún caso su Ejecutivo “renunciará al mandato del pueblo” que le eligió. “¡Desimpute a los imputados por la democracia!”, ha reclamado en su última intervención en referencia a los miembros de la Generalitat juzgados por la consulta del 9 de noviembre de 2014.