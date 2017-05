Puig: «Hay que hacer examen de conciencia y asumir los errores»

valencia. En el PSPV no tenían la más mínima intención de ofrecer explicaciones de los datos de las primarias socialistas. El domingo por la noche no estaba previsto comparecer públicamente por parte de Blanquerías. Ayer por la mañana, a primera hora, el silencio también era tan clamoroso como elocuente. Sin embargo, al filo del mediodía se anunció que Ximo Puig respondería a las preguntas de los medios. Sin embargo, el líder de los socialistas valencianos evitó comparecer en Blanquerías, sede del partido. Bajo ningún concepto lo hubiese hecho en un espacio de la Generalitat, para así evitar asociar los resultados con el Consell. De modo que citó a la prensa en el jardín de Les Corts. Desde allí, Puig admitió «errores». Intentó enmarcar esos fallos en la totalidad del partido, evitó hacer un análisis de lo sucedido en su PSPV e intentó «mirar hacia delante» y «trabajar con lealtad, por las dos partes».

El secretario general de los socialistas valencianos admitió su sorpresa por los resultados: «La diferencia es mayor de lo que nos podíamos esperar. En este tiempo todos hemos cometido errores. Yo estoy absolutamente centrado en el Consell y esta es la decisión de los militantes».

«Tomé partido»

«Tomé partido porque creo que había que hacerlo y ahora el secretario general es el de todos los militantes y así debemos actuar todos. Hay que mirar hacia delante y trabajar desde la lealtad para implantar en un futuro las políticas progresistas que desde hace dos años ya se están haciendo en la Comunitat y a ayudar a que se reoriente la política de España, con un sistema de financiación justa y una mirada a la España diversa», señaló Puig, que se esforzó todo lo que pudo por intentar pasar página. Ni siquiera quiso dar a importancia a que Pedro Sánchez no hubiese respondido a esa hora a su mensaje de felicitación.

«Aquí aprenderemos de nuestros errores y tendremos siempre buena voluntad, lo único que esperamos es reciprocidad, lealtad de ida y vuelta», señaló Puig, para quien «no se trata de hacer autocrítica simplemente mirando al de al lado, sino hacer autocrítica empezando por uno mismo. Hay que hacer examen de conciencia y asumir los errores».

Respecto a la notable diferencia entre lo que opinan los barones territoriales y los referentes del PSOE y lo que finalmente votó la militancia, Puig admitió que «hay un problema de representatividad, una ola de insatisfacción, y hay que atender a eso porque tiene unas consecuencias». No entró al detalle frente a ese desfase entre la apuesta de la militancia por Sánchez y el apoyo a Díaz de la inmensa mayoría de la dirigencia del PSPV, tanto su cúpula orgánica como sus altos cargos públicos. «Eso ya lo he contestado», remachó. No obstante, aseguró que iba a intentar evitar que se produzca «ningún tipo de desajuste» entre la dirección nacional y regional y avanzó que llevará ante Sánchez el «planteamiento general» del PSPV en cuanto a «infrafinanciación» e «infrainversión» en la Comunitat: «Creo que va a haber coincidencia y vamos a plantear la mejor acción conjunta».

No se arrepiente

«Tengo la mejor disposición para colaborar, fuera quien fuera el secretario general del PSOE. Para mí lo más importante son los valencianos y las valencianas», recalcó Puig, quien también recordó que «ya reconocí que cometimos errores en el Comité Federal (del 1 de octubre, cuando Sánchez dimitió), por el desarrollo de los acontecimientos», si bien no se arrepiente de su apuesta por desbancar a Sánchez (ahora aupado de nuevo por su propia militancia del PSPV), «porque no sirve de mucho. Habrá que aprender de los errores», insistió.

Puig subrayó que «ahora se estaba dilucidando quién se veía mejor secretario general y la mayoría ha decidido que sea Pedro Sánchez», lo que, según él, le permite continuar con su actividad al frente del PSPV como si nada hubiese pasado. Preguntado por las repercusiones del resultado de cara al congreso del PSPV, el líder de los socialistas valencianos apuntó que «todos han dicho que era un proceso que no tenía nada que ver con el proceso valenciano», y volvió a poner su actuación al frente de la Generalitat por delante de su gestión orgánica porque «todos juntos estamos trabajando para levantar la reputación de nuestra Comunitat». Y esa actividad la convirtió en su particular aval como dirigente del partido, pues su «legitimidad», está basado en «la acción de Gobierno del partido y eso se verá en los próximos meses».