Ximo Puig sobre la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE: «Mi figura no sale debilitada»

Ximo Puig ha comparecido hoy ante los medios de comunicación por primera vez desde que se conociera la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. El también president de la Generalitat ha reconocido que "tenía una preferencia pero que no ha sido finalmente la elegida por la militancia socialista". Puig formaba parte del grupo de apoyo a Susana Díaz aunque el socialista ha querido desmarcar su posicionamiento por la andaluza ante la gestión del PSOE en las diferentes administraciones. "Mi figura no sale debilitada. En juego no estaban alcaldías ni gobiernos".

El secretario general del PSPV-PSOE ha querido mostrar desde ya su "lealtad" a Pedro Sánchez como nuevo secretario general de los socialistas para "trabajar juntos con el objetivo de implementar las tareas progresistas que se han llevado a cabo en la Comunitat Valenciana. Además de conseguir un sistema de financiación justo dentro de una España plural"