Puigdemont: «Celebraremos el referéndum»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha emplazado este lunes desde Madrid al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que ponga sobre la mesa una operación política, una "solución de Estado" similar a la que permitió en 1977 el regreso de Tarradellas del exilio, para dar respuesta a las demandas soberanistas de los catalanes.

En una conferencia celebrada en el Auditorio Caja de Música, en el Palacio de Cibeles de Madrid, sede del consistorio de la capital, y con la única presencia de Pablo Iglesias como representante de los partidos de ámbito estatal, Puigdemont, acompañado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, se ha mostrado convencido de que "el Estado no tiene tanta fuerza para impedir" el referéndum y ha advertido de que la consulta pase lo que pase se celebrará. "Celebraremos el referéndum", ha avisado.

Y por ello, ha invitado a Mariano Rajoy a sentarse a hablar para pactar las condiciones de la consulta, desde la pregunta o la fecha. "El diálogo se tiene que establecer sin restricciones para poder hablar de la fecha del referéndum: cuándo debería celebrarse y en qué condiciones", ha apuntado. "Les escucharemos y decidiremos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. Las garantías, no tengan ninguna duda, serán el resultado. La validez la dan los resultados, como ha sucedido en todos los precedentes de referéndums", ha asegurado.

Según Puigdemont, su oferta de diálogo es "permanente". "Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga", ha afirmado. "Pero que no quepa ninguna duda de que, si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Gobierno de Cataluña con su pueblo es democráticamente inviolable", ha advertido. Una vez que se celebre el referéndum, ha avisado al Gobierno central que a partir de entonces la propuesta de diálogo y de negociación ya no será para una consulta, sino para "implementar sus resultados y a contribuir a la transición del nuevo Estado catalán, un nuevo Estado que mantendrá los lazos fraternales con España que nadie ni nada podrá seccionar", ha rematado.