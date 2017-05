Un empresario afirma que el ex director financiero de Emarsa le hacía cambiar los conceptos de las facturas

El empresario Daniel Calzada, gerente de varias mercantiles que facturaron a Emarsa, ha afirmado que Enrique Arnal, ex director financiero de la empresa pública, le hacía cambiar los conceptos de las facturas. "Me hacían cambiar el título de la factura. Nunca he trabajado para una empresa así".

Calzada se ha pronunciado así en su declaración ante el tribunal que juzga la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un supuesto desfalco de alrededor de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).

El acusado ha explicado que a través de su empresa promotora-constructora, Llar Calzada, comenzó a trabajar en Emarsa. Quien se lo pidió fue el exgerente Esteban Cuesta. "Me dijo que no le gustaba la gente que llevaba albañilería y que si me interesaba trabajar ahí", ha expuesto.

Así, se encargó de llevar inicialmente el mantenimiento de la entidad pero no participó en "ninguna" falsificación de contratos ni de expedientes, ha aclarado. Ha repetido que los trabajos facturados, eran reales, y ha indicado que firmaba los contratos que le decía Cuesta. "Si quería seguir trabajando allí, me lo ponen y lo firmo".

Además, ha señalado que cuando entró a trabajar en Emarsa "aquello estaba destrozado y el ambiente que se respiraba era más que nocivo. Con dos personas de mantenimiento no se llegaba", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que la empresa "pagaba mal no, peor". "Ibas con la factura a Enrique Arnal --ex director financiero-- y te decía que la redacción estaba mal. Me hacía cambiar muchos conceptos. Me hacían cambiar el título de la factura... Nunca había trabajado para una empresa así".

Por otro lado, ha aseverado que no entregaba dinero en efectivo a Cuesta, pese a que la fiscal le ha recordado que se pronunció en estos términos en una declaración anterior. Asimismo, ha indicado que dejó de trabajar en Emarsa porque le dijeron que "los de arriba le habían dicho que tenía que meter a otro", ha sostenido este acusado.

Por su parte, ha declarado este lunes el empresario Enrique Sena, quien ha manifestado que estuvo en Notec desde mediados de 2008 y ha indicado que esta mercantil trabajaba con Emarsa pero él se ha desvinculado de cualquier tipo de facturación u otro tipo de responsabilidades.

Ha explicado que seguía las instrucciones de Adolfo Polo --exjefe de Medio Ambiente de Emarsa-- porque se lo dijo su hermano --José Luis Sena, acusado en otra pieza-- y que se limitaba a "contar camiones y ver que descargaban". "Mi cometido era ir a los campos y comprobar que habían descargado los camiones de lodos correctamente. Yo vigilaba la aplicación, pero no conocía a nadie de Emarsa ni he facturado nada para la empresa", ha insistido.