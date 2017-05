Sánchez Pedroche reclama un reparto 'per cápita' contra la infrafinanciación de la Comunitat

valencia. José Andrés Sánchez Pedroche, miembro del Consejo Económico y Social del Estado, impartió ayer una conferencia sobre los Presupuestos Generales del Estado en la Universidad Católica de Valencia (UCV). En la misma aseguró que la «clara infrafinanciación» de la Comunitat se resolvería si se cambiase el sistema actual de financiación autonómica a otro que funcionase mediante una financiación 'per cápita'. Es decir, que todos los habitantes de las autonomías reciban la misma financiación.

«El gasto per cápita en los habitantes de la Comunitat que establece la distribución autonómica de los Presupuestos Generales no tiene sentido. No solo si lo comparamos con el de los vascos o los navarros, sino también respecto de un castellano-leonés o un andaluz, por ejemplo. Esto no debiera ser así, ya que hay un principio en nuestra Constitución que establece la igualdad entre todos los españoles», explicó Sánchez Pedroche. En el acto celebrado en la sede de San Juan y San Vicente por la Cátedra Pavasal para el Liderazgo y Gestión de las Organizaciones, Sánchez Pedroche lamentó que en el sistema de financiación autonómica se incluyan «tantas variables», como la extensión del territorio, la edad, o las condiciones pluriométricas, «que quede camuflado el sentido constitucional: que un extremeño, un valenciano y un catalán estén igual de financiados».

«Las diferencias se traducen en oportunidades y condiciones sanitarias o educativas distintas. Es cierto que nunca se podrá llegar a tratar de la misma manera a un ciudadano que reside en una gran urbe que a uno que vive en un pueblo pequeño de la sierra de Teruel. La igualdad absoluta es inalcanzable pero hemos de aproximarnos a ella lo máximo que podamos», manifestó el miembro del Consejo Económico y Social del Estado.