Pineda no recuerda su cuenta de Twitter para cumplir una condena

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en prisión sin fianza desde abril de 2016 por una presunta trama de coacciones y fraude, ha asegurado al juzgado que no puede tuitear desde el centro penitenciario de Estremera (Madrid) la sentencia por difamar al portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, porque no recuerda cuál es su usuario de Twitter ni su contraseña, según ha información la asociación.

Se trata de una sentencia sobre derecho al honor en redes sociales pionera debido a lo peculiar de la condena: la publicación del fallo a través de un tuit al día durante un mes y en horarios que garanticen un elevado nivel de audiencia en la red social, el medio desde el que se cometieron los ataques, tal y como solicitó el abogado del demandante, David Bravo.

Desde la cuenta personal que dice ahora no recordar, @LuisPineda_, el presidente de Ausbanc publicó casi 34.000 tuits, el último de ellos el 15 de abril, sólo unos minutos antes de su detención por la Policía NacionaL. Pineda utilizaba esta red social a diario a todas horas y durante más de cuatro años lanzó en ella alrededor de 700 mensajes dedicados a insultar y difamar a Facua y su portavoz.

El día que trascendió públicamente la sentencia dictada en noviembre de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla, Pineda anunció en Twitter que no cumpliría el fallo. Siete meses antes de su detención e ingreso en prisión, el propietario de la falsa asociación de usuarios volvió a asegurar a través de varios tuits que jamás lo haría. "No lo verás nunca. Disfruta con otra cosa", contestó el 11 de septiembre de 2015 a una usuaria que le dijo que daría difusión a su condena en cuanto comenzara a tuitearla.

«No lo recuerdo»

El director de la prisión de Estremera (Madrid) ha comunicado al Juzgado de Primera Instancia de Sevilla que "una vez solventadas las dificultades técnicas existentes en relación al acceso a internet del interno de referencia en el Centro Penitenciario Madrid VII [Instituciones Penitenciarias tiene restringido el uso de la red exclusivamente para los funcionarios y, además, no permite acceder a redes sociales], se procedió a autorizar el acceso al aula de informática del penado el 11 de mayo, a fin de dar cumplimiento durante 30 días, al mandato judicial".

"El interno", continúa el escrito, "manifestó que no podía cumplir con la resolución judicial al no recordar cuál era su usuario de Twitter y su contraseña, alegando que en el exterior disponía de un 'community manager', que era realmente la persona que se ocupaba de gestionar su cuenta de Twitter y que él normalmente interactuaba a través de su móvil, del cual no dispone en la actualidad, mediante acceso directo. Por último manifiesta no tener conocimiento técnico para manejar este tipo de cuentas".