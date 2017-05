Los afines a la presidenta andaluza asumen ya que si lidera el PSOE será por la mínima

Los esfuerzos de Susana Díaz por dar un empujón definitivo a su candidatura a la Secretaría General del PSOE tras el susto de los avales no han logrado disipar los temores de sus principales apoyos a una victoria de Pedro Sánchez en las primarias de este domingo. Dos semanas después de que el ex secretario general demostrara tener respaldo suficiente como para amenazar su condición de favorita, barones y referentes del partido dan por hecho que, si la presidenta de la Junta de Andalucía gana, será «por la mínima». Y reconocen su sorpresa ante el modo en el que ha llevado su campaña. «Manifiestamente mejorable», describe un líder territorial.

Díaz no creó un comité de estrategia para abordar cada fase de la contienda. «Lo tenía más fácil que nadie porque podía contar con gente con enorme experiencia y con implantación en la mayor parte de territorios; es incomprensible», se lamenta otro dirigente. La mayoría de barones dan por hecho que ha dejado todo en manos del secretario de Organización de Andalucía, Juan Cornej,o y del secretario general de Presidencia en el Gobierno, Máximo Díaz Cano. Y que luego ha ido tirando de aquí y de allá. El resultado, dicen, es algo «caótico». Esta semana, Díaz ha visitado todas las grandes federaciones, tras repetir el viernes pasado en Cataluña, la más hostil. Pero ha ido improvisando pasos que han descolocado incluso a miembros de su supuesto equipo. «Dijo que el secretario general asume el proyecto que decidan los militantes a través de sus enmiendas a la ponencia y tenía razón; no entiendo por qué cambió de idea y presentó un documento», apunta uno de ellos sobre el acto del miércoles. No es que no secunden sus grandes propuestas, como el crédito estatal de 24.000 euros para jóvenes. Lo que cuestionan es la fórmula elegida para hacerlas públicas. Creen que habría sido mejor lanzar dos ideas en el debate del lunes.

Este viernes, penúltima jornada de la campaña, los dos grandes rivales coinciden en Sevilla, a orillas del Guadalquivir. Los 'susanistas' hablan de «provocación» por parte de Sánchez porque es conocido que Triana es el barrio de la presidenta andaluza. Los 'sanchistas' replican que ellos reservaron el espacio hace casi un mes, el 21 de abril, y que Díaz buscó contraprogramarles.