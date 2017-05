Crespo dice que era un consejero más y se exculpa del descontrol en Emarsa

Enrique Crespo, el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, protagonizó ayer un tenso interrogatorio con la Fiscalía. Se quejó, a través de su abogado y él mismo con varios ruegos al tribunal, de que la acusación no le dejaba explicarse con detenimiento. El exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa concentró su declaración en reducir su responsabilidad en la depuradora y recordó en todo momento que su nivel de conocimiento y decisión era el mismo que el del resto de miembros del consejo de administración. Y, en todo caso, culpó a la Entidad Metropolitana de Saneamiento Hídrico (Emshi) -la propietaria final de la planta- del «descontrol» en las instalaciones de Pinedo, la más grande de la Comunitat. Al parecer, según su versión, al presidente de Emarsa sólo tenía constancia de las quejas de Esteban Cuesta porque no tenían suficiente dinero para pagar las nóminas. Había un exceso de más de 60 personas en la plantilla.

El acusado desvió toda la atención hacia el interventor de la Emshi que, a su juicio, «no comprobó dónde iban los fondos públicos». En este sentido, añadió que él estaba confiado y «lo veía todo correcto, tenía un interventor, un gerente y auditores... qué control iba a hacer yo», se preguntó. Crespo indicó que se enteró de toda la trama de los lodos una vez arrancó la investigación judicial. Le preguntó la fiscal acerca de su demora a la hora de ampliar la querella y explicó que estaba recopilando información junto a la Emshi. Al contratar a un abogado, en cambio, le cerraron toda posibilidad de contacto. Un episodio cuanto menos extraño.

Aprovechó Crespo para resituar la figura de Esteban Cuesta, que se ha presentado al tribunal y en la televisión como una víctima, una marioneta dominada por el presidente de Emarsa. No era ese el perfil del gerente cuando llegó a la planta. «Era un tipo muy lanzado, con habilidades», recordó. Incluso se llegó a presentar al propio Crespo como un especialista en la resolución de conflictos laborales. Luego, al parecer, tanto el delegado del Consell en Valencia, Fernando Coquillat, como el conseller de de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, le dijeron que Cuesta daba el perfil y respaldaron su fichaje. Al principio, mostró voluntad por hacer cosas. «No era el camillero que dice que es ahora», criticó. Añadió que el gerente tenía los mismos poderes que él y que si hubiera querido perpetrar un saqueo no hubiera mantenido a personal con las mismas atribuciones.

Respecto al incremento de la facturación apenas entró en las famosas comisiones de seguimiento en las que se aprobaron notables incrementos del precio del tratamiento de lodos. Confirmó su asistencia a las reuniones, aunque matizó que en algunas se tuvo que marchar antes de concluir la reunión. Sin embargo, quiso aclarar que las propuestas ya habían sido aprobadas previamente. Casi a modo de anécdota relató la presión que se respiraba en la empresa con la celebración de la Copa América. «La alcaldesa Barberá me llamaba día sí y día no para que no hubiera heces junto a los barcos».

Más complicado fue dar una respuesta solvente de por qué se compraban regalos de Navidad en la depuradora. «Algunos consejeros tenían compromisos personales». Lo más delicado, dar explicación a los 42.000 euros en efectivo que ingresó en cuentas bancarias. Apuntó a algún pequeño premio de lotería y a la ayuda de su suegro, una personas muy generosa que por motivos de cumpleaños, santos y demás celebraciones solía colaborar económicamente con la familia. Una circunstancia que resulta extraña teniendo en cuenta el nivel de vida del exvicepresidente de la Diputación. Buena parte de su sueldo se iba en el pago de dos hipotecas. Su mujer, en cambio, se encargaba de los gastos ordinarios.