Díaz olvida incluir su propuesta estrella en su programa electoral de las primarias

Susana Díaz ya tiene su "propuesta de futuro" como candidata a la Secretaría General del PSOE. Es un texto de 45 páginas presentado esta mañana que comparte, sustancialmente, el espíritu de la ponencia marco del partido para el congreso federal del 17 y 18 de junio. Un texto en el que, paradójicamente, había olvidado incluir su apuesta "estrella": créditos del Estado a interés cero para que los jóvenes puedan completar sus estudios o emprender con hasta 24.000 euros.

Nada decía de eso en el texto distribuido y colgado en las redes a primera hora de la mañana, durante una rueda de prensa que ha ofrecido la propia presidenta de la Junta de Andalucía en la sede de la agrupación socialista de Fuencarral, en Madrid. El despiste tuvo que ser subsanado después a prisa y corriendo mediante una "adenda" digital, pero la confusión ya estaba servida. Porque ella misma había sido la que había querido poner el foco en el asunto.

El documento de Díaz llega después de varias jornadas de críticas de sus rivales. El propio Pedro Sánchez ironizó en el debate del lunes con el hecho de que los 'susanistas' criticaran los vaivenes de su programa cuando ella ni siquiera había presentado ninguno. "Ahora parece que lo vas hacer;por favor, que sea antes del recuento", le espetó. Lo ha sido: a cuatro días de la votación de los militantes. La dirigente andaluza lo justifica en que no cree que cada candidato deba tener un programa sino que el programa lo hacen los militantes a través de sus enmiendas.

En su comparecencia ha querido centrarse más en cuestiones propias de un candidato a la presidencia del Gobierno, como el citado crédito a jóvenes -que sería devuelto, según ha dicho, solo en el momento en el que se empiece a tributar y a través de la propia declaración de la renta- o la matrícula universitaria gratuita para todo aquel que simplemente apruebe. "Los jóvenes son los jóvenes, no son sus padres; si tienen padre ricos lo que tendrán que hacer estos es pagar más impuestos", ha argumentado.

Díaz no ha querido hablar, en cambio, del modelo de partido al que el documento publicado dedica 14 puntos. El texto destaca, sin embargo, que "la Secretaria General ya está suficientemente reforzada y no necesita de mayores poderes" y añade que "la elección directa a través de primarias no transfiere un plus de poder para imponer decisiones no exime de formar la posición del partido sobre el acuerdo y el diálogo", un reproche implícito al mandato de Sánchez.

En lo concreto, aún así, no dista mucho de lo que plantean los otros dos candidatos. Dice que se "impulsará y regularán" los mecanismos para regular las consultas a los militantes a propuesta de los órganos colectivos del partido (es decir, no a la del secretario general) o de un porcentaje significativo de la militancia y que ente las cuestiones que habrá que consultar estarán la elección del líder del partido, la moción de censura y los acuerdos postelectorales.

En lo que sí se separa de los demás es en la duración máxima que puede tener una gestora. La fija en 9 meses, justo los que estará la actual en funcionamiento (menos quince días). Sánchez propone 90 días y Patxi López seis meses.