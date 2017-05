Podemos critica que el Consell prescinda de la tasa turística y Mata abre la puerta a estudiarlo

valencia. «Creo que me estoy metiendo en un jardín», admitió ayer el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, cuando terminó de dar su opinión «personal» favorable a la incorporación a la futura Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat de una tasa turística. El anteproyecto normativo que el lunes presentó el secretario autonómico del ramo, Francesc Colomer, no incluye el impuesto. Se trata de un debate que se arrastra desde el inicio de la legislatura y que ayer resurgió.

Los socialistas, que son los que controlan tanto la Conselleria de Hacienda como Turismo desde Presidencia, habían conseguido aplacar a Compromís, que incluye en su programa electoral una ecotasa pero que, poco a poco, había admitido las tesis del sector en la Comunitat. Sin embargo, Podemos, la tercera pata del banco del Pacto del Botánico (el acuerdo que sostiene al Consell), continúa sin renunciar a ese impuesto. Ayer, Mata abrió la puerta a que se estudie, una posibilidad que, efectivamente, es «un jardín» que el Consell pretene evitar.

Desde Turismo, en cualquier caso, se recuerda que la opinión expresada por Mata no es la del grupo socialista en Les Corts. De hecho, el síndic advirtió ayer que su posición es personal, pero el pronunciamiento no deja de sorprender teniendo en cuenta que desde la Generalitat se asegura que la normativa sobre turismo que aún está en fase de proyecto «está muy consensuada» y «abierta a la participación».

Colomer, «entregado»

El síndic de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, reclamó ayer que el Consell reconsidere la implantación de la tasa turística en la Comunitat, si bien puntualizó que «la peor definición es la de tasa, porque sería cualquier cosa menos eso». El diputado David Torres, del partido morado, señaló que la norma presentada el lunes por Colomer «nace un poco sesgada». El parlamentario recalcó que en la presentación del anteproyecto de ley no se contó con representantes de los trabajadores del sector ni de los vecinos, que son quienes «aportan su hospitalidad y sus espacios». Fuentes del tripartito consideran que Colomer «está entregado a lo que le digan los hoteleros».

Torres consideró necesario que los turistas que lleguen a la Comunitat hagan «una contribución a la mejora de los servicios» que se ofrecen al visitante, por lo que cree oportuno abrir un debate «del que el Consell está rehuyendo» sobre la posibilidad de implantar la conocida como tasa turística, que según recordó ya es efectiva en ciudades europeas como Roma.

Montiel lamentó que se denomine al impuesto como «tasa, porque sería cualquier cosa menos eso. Queremos un turismo de calidad pero sostenible, o lo pagamos entre todos o nos ayudan también los visitantes».

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, explicó durante una comparecencia en Les Corts en el arranque de la legislatura, en octubre de 2015, que «estamos revisando la tributación medioambiental para que tenga una orientación más reeducativa que recaudatoria, ya que a lo mejor hablamos de cuatro u ocho millones de euros que no nos sacan de pobres, pero tendremos ingresos adicionales. Cuestionaremos en el próximo ejercicio fiscal (2017) poner un impuesto de pernoctaciones turísticas que es una forma de no gravar a nuestros conciudadanos».

El anuncio y las intenciones recaudatorias del Consell gustó nada y menos al sector. Hoteleros y hosteleros se pusieron en pie de guerra. Colomer ha negado por activa y por pasiva que se vaya a aplicar la tasa. Ha prescindido de ella en un anteproyecto que lleva un considerable retraso.

Vanguardia en turismo

Por su parte, y a título personal, el portavoz de los socialistas valencianos en la Cámara, Manolo Mata, no tuvo empacho en señalar que la tasa «no está en la ley, pero no es una mala opción». El síndic del PSPV, con ese aire de verso suelto que suele adoptar en los debates más delicados, recordó que es una medida que ya se lleva a cabo en otros países de Europa. «Los lugares más vanguardistas en turismo tienen algo parecido», señaló Mata, quien consideró que se trata de «un debate necesario» y que «se podría estudiar en muy buenas condiciones por la necesidad de realizar inversiones en los lugares donde se reciben turistas. No pasaría nada. Se podría compensar con descuentos en los bonos de transporte».

Sin embargo, fuentes de Turismo admiten que Colomer no es partidario de la tasa sin consensuarla previamente con el sector con el fin de concretar el modo de cobrarla, a quién y para qué. Las mismas fuentes recuerdan que este impuesto «no lo reclama nadie en el sector» por considerar las empresas que perderían competitividad.