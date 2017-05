Podemos avisa a la candidatura pablista de que puede incumplir el principio de neutralidad

Valencia. La Comisión Técnica que vigila el correcto desarrollo del proceso autonómico para la renovación de cargos y documentos en Podemos en la Comunitat notificó a la candidatura Obrint Podem, liderada por la senadora Pilar Lima, que el acto en Torrent en el que este lunes participó el exdirigente de la formación Juan Carlos Monedero podría haber incumplido el principio de neutralidad.

Así lo han señalado fuentes de la formación, que han apuntado que este es un paso previo preceptivo antes de decidir si se envía el caso a la Comisión de Garantías estatal. Además del acto de Monedero, que ahora es un militante de base de Podemos, ayer intervino por videoconferencia Pablo Iglesias en una acto universitario sobre pensiones en la que participará el también miembro de la candidatura Héctor Illueca.

Desde Obrint Podem, a la que se asocia a las tesis de Iglesias, señalaron que cualquiera que tenga dudas sobre el proceso tiene el derecho a utilizar las vías que corresponden en la organización, pero se mostraron convencidos de que no están actuando en contra del reglamento. La lista de la senadora Lima también cuenta con otro frente abierto. La Comisión Ténica también se dirigió a la Comisión de Garantías el pasado fin de semana para denunciar que algunos miembros de Obrint Podem podrían haber incumplido el reglamento al haber tenido cargos de responsabilidad en otros partidos en un breve perído de tiempo.

El resto de candidaturas que aspiran a dirigir Podemos (Més Morat Més Podem y Una Marea per Aprofundir el Canvi) no quisieron valorar la intervención de líderes nacionales con la candidatura pablista. Una cuestión que sí comentó Antonio Montiel, actual secretario general, que destacó la «casualidad» de que Iglesias y Monedero participen en actos con una candidatura la misma semana en que se está produciendo la votación. El mismo Iglesias, cuando acudió a Valencia el pasado 29 de marzo, recalcó que no quería intervenir en congreso autonómico valenciano. Una posición que parece que se ha suavizado.