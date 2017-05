Carles Mulet (Compromís) ve «partidista y político» que el Senado le reprenda

El senador territorial por Castellón de Compromís, Carles Mulet, ha dicho hoy no arrepentirse de haber roto una foto de Susana Díaz en la Cámara alta, ha defendido que no va contra el reglamento y ha asegurado que la decisión de reprenderle es "partidista y política" y demuestra el nerviosismo de PP y PSOE.

El senador castellonense ha sido preguntado hoy en Castellón por el hecho de que el Senado le vaya a reprender por "falta de decoro" después de romper una foto de la presidenta andaluza y candidata a la Secretaría General del PSOE durante una intervención en el pleno del Senado.

Es una decisión "partidista y política", ha dicho Mulet, "que han tomado porque están muy nerviosos", porque desde "gente nueva" como Compromís, "con nuevas formas", han logrado que en "una Cámara que era invisible" y a la que "nadie hacía caso" se está "poniendo en la picota al Senado y sus tejemanejes".

Esto viene, a su juicio, "de una moción del PSOE que era ofensiva hacia los valencianos" y ha añadido: "Ante esta actitud de un partido que se ha convertido en un partido nacionalista andaluz, nosotros mostramos nuestro posicionamiento con más o menos vehemencia".

El hecho de que se "haya montado este circo", ha agregado, "demuestra ese nerviosismo del PP y PSOE" ante las iniciativas de Compromís para poner fin, según ha dicho, a "lo que siempre había sido un debate sosegado y de pasteleo entre ellos".

El senador ha asegurado que no se arrepiente de su intervención, aunque sí de "algunos comentarios" que pudo hacer: "Cuando una persona me insultó desde la tribuna y me llamó asqueroso, y le contesté: asquerosa".

Ha asegurado que en el acta de lo ocurrido no se recogen insultos por su parte, sino los que le profirieron a él "desde la bancada socialista".

Mulet ha afirmado que todavía no ha recibido ninguna notificación oficial de la amonestación pero ha explicado que según el reglamento del Senado, para que se produzca la apertura de un expediente se debe incurrir en faltas graves reiteradamente.

En su caso, ha dicho, la Mesa no le llamó al orden "en ningún momento" y él se limitó a hacer su exposición de motivos "del mismo modo" que hace siempre.

El reglamento del Senado, según Mulet, "no impide romper fotos ni ser vehemente", mientras que "sí impide interrumpir a un senador e insultarle desde las bancadas", algo que asegura sí le ocurre a él.

El hecho de reprenderle es a su juicio "totalmente subjetivo" porque él no ha incumplido el reglamento y ha insistido en desvincular estos hechos de un acto machista, pues se trata en su opinión "de un hecho de legítima defensa de los intereses de los valencianos".

El senador ha reconocido que no esperaba "ser objeto de portadas" por lo sucedido, porque ya había hecho otros actos de "escenificación" con fotografías y carteles que no habían tenido ninguna repercusión.