Carmen Sánchez: «Tenemos que hacer una labor más visible y seria»

Carmen Sánchez (Alicante, 1982) estudió Filología Inglesa y al terminar la carrera acabó de administrativa en la Consellería de Sanidad, donde estuvo diez años, hasta que en 2015 dio el salto a la política. Triple salto: de concejal por Alicante a diputada autonómica y de ahí a síndica de Ciudadanos, en este último caso para sustituir a un Alexis Marí del que no se sabe si se irá o se quedará ni si será mejor una cosa u otra para la formación naranja en Les Corts.

En menos de dos años pasa usted de la última fila a ocupar la primera de su grupo ¿Eso cómo se hace?

¿Eso cómo se hace? Pues acatando las órdenes de aquellos que mandan. Primero fue Carolina la que hizo esa distribución inicial. Todo tiene su lado bueno. En la última fila todo es mucho más relajado y puedes tomar apuntes con más tranquilidad, y cuando más te vas acercando a la primera línea de fuego, hay más responsabilidad y tienes que estar más atento a lo que ocurre en el pleno.

¿Le gusta la política?

Me parece apasionante. Era de las que nunca me sentí atraída porque no me sentía identificada por esa vieja política del bipartidismo. Sin embargo, hace un par de años un compañero de la universidad comenzó a bombardearme con mensajes sobre Ciudadanos y a partir de ahí empecé a interesarme y entender que las cosas son más interesantes de lo que yo pensaba.

¿Y qué pasa en la Comunitat con esa nueva política, que en menos de dos años está todo cuestionado, tanto en su partido como en Podemos?

Simplemente, como todo lo nuevo que se construye, se necesita asentar los cimientos para seguir creciendo. Somos partidos que han crecido mucho y muy rápido. El proceso de anclaje necesita ciertas modificaciones y parece que ahora ya están cristalizando.

¿Cómo es posible que con los procesos judiciales que sufre el PPCV ustedes no se conviertan en una alternativa, según las encuestas?

Es una mera cuestión de visibilizar más nuestra labor. Nuestro trabajo en Les Corts es lo suficientemente bueno y serio como para que tenga un calado. Esos datos sobre intención de voto son fotografías de momentos muy concretos. Hay que tenerlos en cuenta, pero lo que nos tiene que servir es como un motor para impulsarnos en un proyecto que está a medio construir por estar ahora en medio de la legislatura, no por otra cosa.

¿Por qué no han conseguido visibilidad en dos años?

Lo hemos conseguido, pero es mejorable, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer examen de conciencia para que nuestra labor sea más visible y más seria, centrada en el trabajo del día a día, porque nuestra actuación parlamentaria es interesante en Educación, Sanidad o Políticas Sociales. Se está trabajando mucho, es muy interesante que se pueda conocer. Más allá de esas otras cosas que son más propias de la prensa amarilla, en todos los aspectos.

¿Cuál ha sido el problema, entonces?

No lo tengo claro. En cualquier caso hay que hacer examen de conciencia.

¿Se puede arreglar aquello que no se sabe por qué funciona mal?

Para eso está el pararse, centrarse e intentar establecer una teoría. Acabo de llegar y estoy en ello.

¿Tendrá algo que ver que durante el primer año de la legislatura, con ustedes en la oposición, apoyaron más iniciativas de Podemos que del PP y dieron más veces la razón al Consell de la que se la quitaron?

Es que somos un partido de centro que no nos atamos a otros partidos, sino que votamos a favor o en contra de las propuestas si son malas o buenas en cuanto a mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos. En lo que llevamos de Legislatura, en cualquier caso, se han aprobado el 96% de nuestras iniciativas, y por unanimidad dos tercios de ellas. Creo que estamos haciendo un buen trabajo.

¿Quiénes son sus referentes políticos en la Comunitat?

Pues estoy bastante desencantada y por eso en 2015 acepté el órdago que se me lanzó para cambiar la política valenciana. No ha habido ningún referente político que merezca la pena mi aprobación.

¿Y en la actualidad?

Tengo relaciones personales muy buenas con María José Català (PP), que es una gran oradora, y con Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís), Ferrer San Segundo (PP), Fabiola Meco (Podemos)... pero no levanto a nadie a los altares como referente.

¿Qué tal Alexis Marí?

Tengo una relación con él francamente muy buena. Le tengo cariño y respeto. Él tiene su forma de ver las cosas y le respeto. Creo que como síndico ha hecho un buen trabajo.

¿En qué se diferencian sus formas de ver las cosas?

Creo que soy un poco más calmada que él. Muchas veces se enfadaba mucho en los plenos y yo lo tenía que calmar un poco. Soy una opción más sensata... Somos personas distintas, con caracteres distintos y formas distintas de hacer lo mismo porque para eso estamos en Ciudadanos. Es la misma política con distinto discurso.

¿De qué está más orgullosa de su actividad como parlamentaria, antes de ser síndica?

De mi trabajo en la Ley LGTB. Para mí fue un orgullo transmitir lo que este colectivo tiene que decir y así dar un paso más en la igualdad de derechos.

¿Cómo se explica lo que está ocurriendo en su partido, con un portavoz saliente acusando a Albert Rivera de ir «cargado de Cola-Cao» cuando le criticó?

Yo no puedo hacerlo. Eso debería explicarlo Alexis Marí. La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha querido apostar por mi persona por una cuestión de confianza e intentaremos dar un nuevo rumbo para mejorar la perspectiva de los valencianos sobre Ciudadanos.

¿Le inquieta quedarse con nueve parlamentarios (de los trece actuales) si Marí y sus afines abandonan el grupo?

No. Quiero trabajar desde la unión y así está siendo por ahora. Se está trabajando con normalidad y espero que así continúe.

¿Qué tres asuntos de la Comunitat le preocupan más?

La Educación por toda la división que se está creando tanto en materia lingüística como en el mantenimiento de los barracones. En Sanidad se mantienen las listas de espera y se cierran salas y centros de salud, por ejemplo, en verano. En Empleo poco o nada está haciendo el Consell. Se funciona por inercia y el Ejecutivo fracasa estrepitosamente. En Educación y Sanidad lo único que se crea es caos, por ejemplo, a causa de un enfrentamiento entre lo público y lo privado. Exigimos la libertad de los padres para llevar a los niños donde quieran. Si vas a lo público parece que eres un valenciano guay y si no eres un mal valenciano.