Podemos también se divide para celebrar el aniversario del 15M

Las aguas siguen bajando revueltas en Podemos. La didivisión mostrada el pasado domingo en la II Asamblea Ciudadana Valenciana se extrapoló a la celebración del aniversario del 15M. «¿No se os ha ocurrido otra manera de 'honrar' los seis años del 15M que contraprogramando un acto el mismo día que la 'mani' contra la corrupción?». Este fue el mensaje que le envió ayer Acampada València en Twitter a Pilar Lima, Esther Sanz y Ricardo Romero 'Nega'. ¿El motivo? Los tres integrantes de una de las candidaturas a dirigir el partido en la Comunitat, Obrint Podem, iban a celebrar un evento con Juan Carlos Monedero en Torrent sólo una hora después de la manifestación que organizaron en la ciudad de Valencia los simpatizantes del movimiento ciudadano.

El tuit desapareció de las redes al poco tiempo -lo borraron- no así los comentarios de los integrantes de las otras dos candidaturas a hacerse con la secretaría general en este territorio, quienes aseguraron que la contraprogramación no era «juego limpio». Para ellos, contar con Monedero supone tener ventaja sobre el resto, ya que ejerce de manera habitual en los medios de comunicación como «portavoz informal» del partido. Además, apuntan que está en tela de juicio si ocupa un lugar o no en la organización, debido a que forma parte del 'gobierno en la sombra' de Pablo Iglesias. Esa especie de gabinete de sabios, escogido por el líder podemista, denominado 'Rumbo 2020' y cuya labor es diseñar futuras políticas públicas como un ensayo general previo a alcanzar el Gobierno de España.

En la asamblea ciudadana del domingo, la comisión técnica ya avisó de que la participación del cofundador de Podemos en el acto que se iba a desarrollar en Torrent podría afectar a la igualdad de condiciones de las tres candidaturas que optan a dirigir la formación morada, por lo que alertó de que si este participaba finalmente en él, lo comunicarían a la comisión de garantías, quien tiene ahora la última palabra.

Pese a que la polémica esté servida, desde la candidatura de Obrint Podem, que lidera la senadora Lima -considerada la candidata de Pablo Iglesias- manifestaron que su equipo no había organizado el acto, sino que quienes estaban detrás de él era un grupo de militantes del municipio y que Monedero acudía como «militante de base», pues ahora mismo carece de cargo en Podemos. Por ello, afirmaron que no tenía sentido anular el acto. Unas explicaciones que no terminaron de convencer en Aprofundir el Canvi, la candidatura que lidera Antonio Estañ, vinculado a la corriente anticapitalista de la formación.

A las siete de la tarde de ayer se congregaron en la plaza del Ayuntamiento de Valencia alrededor de 350 personas, incluidos iaioflautas, estibadores y representantes de las plataformas antideshaucio, para conmemorar el sexto aniversario del 15M bajo el lema 'No a la mafia', organizado por Acampada València. La marcha recorrió varias calles del centro de la ciudad y finalizó en la plaza de América, justo enfrente del edificio donde se encuentra la sede del PPCV.

Entre los manifestantes se encontraban varios miembros de Aprofundir el Canvi como Estañ, César Jiménez, Daniel Geffner o Sandra Mínguez, todos diputados autonómicos podemistas, así como también el senador Ferran Martínez. No faltó tampoco a la cita la candidata de Més Morat, Fabiola Meco, mano derecha del actual secretario general del partido en la región, Antonio Montiel, que acudió en familia.

Al comienzo de la marcha no había rastro de los representantes de Obrint Podem. Sin embargo, a los 10 minutos de andadura, Juan Carlos Monedero, acompañado por Pilar Lima, hacía su aparición estelar... y fugaz. Llegó, se llevó la ovación de los presentes, atendió a los medios, se colocó en la cabeza de la manifestación para tomarse un par de fotos y se marchó con prisas hacia la plaza de la Libertad de Torrent. Allí tenía que participar en el acto 'Cambiando el país: del 15M a la moción de censura'. «O reaccionamos o perdemos la democracia, recalcó Monedero, para después asegurar que «el PP ha traspasado todas las líneas rojas, a veces con la complicidad de algunos jueces y fiscales, y pagando elecciones con dinero negro».

La manifestación en Valencia acabó frente a la sede del PPCV, donde se cocinaron chorizos en una parrilla y se leyó un manifiesto.