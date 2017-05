Un exdirectivo asegura que para trabajar en Emarsa había que afiliarse al PP

Enrique Arnal, el ex director financiero de Emarsa, destacó ayer que para trabajar en la empresa pública era necesario estar afiliado al PP. Así de tajante fue Arnal durante su declaración en el juicio en el que se sientan en el banquillo 24 procesados por el saqueo de más de 25 millones de euros de fondos de la sociedad que gestionó la depuradora de Pinedo.

El que era el responsable de ejecutar los pagos en Emarsa incidió en que el exgerente Esteban Cuesta le comunicó esta situación y que tan sólo pudo esquivar la afiliación gracias a que siguió en todo momento las directrices del PP, que pasaban por que hubiese «estricta confidencialidad» con los proveedores. Arnal, en su respuesta a las preguntas de la fiscalía, recalcó que la sociedad que gestionó la depuradora se convirtió en «una empresa política», que estaba «muy sujeta a las directrices» y totalmente «instrumentalizada».

El ex director financiero subrayó que entró como becario en Emarsa en 1995 de la mano de Juan Vicente Jurado, exconcejal del PP de Valencia, quien llegó a mediar para que Arnal no fuera despedido. Un año después asegura que «proliferaron departamentos y jefes» y fue enchufado junto a otros familiares y amigos. El exdirectivo tenía la función de ayudar a los auditores y de elaborar los presupuestos internos aprobados por el Consejo de Administración. Durante su declaración señaló que su criterio «prevalecía sobre todos los demás» en las cuestiones de auditoría pero no en otros asuntos que eran competencias exclusivas de otros departamentos.

Arnal también quiso dejar constancia de su poca relevancia en cuestiones de facturación y destacó que su papel en estos asuntos era «residual». Indicó que, aunque era el encargado de administras las cuentas, los pagarés y los cheques nunca estuvieron bajo su custodia y no sabe quien hacía el pago final. En cuanto al sello que portaban las facturas para ser abonadas y que teóricamente era una herramienta de verificación, insisitió en que era «un sello genérico», de uso colectivo que lo usaba para validar que «coincidían las unidades, el precio, los albaranes y el presupuesto».

Limpiar la empresa

Arnal remarcó durante su declaración que recibió órdenes de «dejar inmaculada la empresa», lo que asegura que les hizo hacer en un mes (que calificó como «infernal») todo el trabajo que no se había hecho durante seis años. Esta tarea se centraba principalmente en «cerrar los agujeros» de los expedientes de contratación. Una misión que resaltó que le fue mandado por Enrique Crespo, expresidente de la entidad y exvicepresidente de la Diputación de Valencia.

El exdirectivo negó haber conocido el origen de la supuesta trama empresarial, aunque sí que afirmó que, en el período final de Emarsa, Cuesta le confesó que había «un plan para sobrevalorar los lodos» y llevarse 180.000 euros todos los meses.