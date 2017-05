El ex director financiero: «Para trabajar en Emarsa tenía que afiliarme al PP y ser discreto»

El ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal ha asegurado hoy que el expresidente de esta empresa pública Enrique Crespo "quería que todos los directivos fuesen única y exclusivamente del PP" y que si quería trabajar en esta firma tenía que afiliarse o "seguir las directrices del partido".

Arnal ha realizado estas declaraciones durante su declaración como procesado en el juicio de Emarsa, en el que se sientan en el banquillo 24 procesados por el saqueo de más de 20 millones de euros de fondos públicos de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).

Enrique Arnal ha dicho que la exigencia de Crespo se la comentó el exgerente Esteban Cuesta y ha agregado que esa afiliación o seguimiento de las directrices del PP suponía "estricta confidencialidad en lo relativo a proveedores y personal".

"Yo quería irme, quería arreglar un despido improcedente y que me pagasen unas horas acumuladas. Pedí 90.000 euros. Cuesta me dijo que Crespo no contemplaba esa opción y que si quería irme que sería con una mano delante y otra detrás", ha añadido.

También le ofrecieron la opción de afiliarse al PP o "seguir las directrices del partido" a lo que respondió que no se afiliaría pero que no se oponía a seguir las directrices del PP y mantener la confidencialidad en los extremos que le pidieron.

"Crespo me dijo que ayudase a Cuesta para cubrir sus carencias ante el consejo de administración. Yo le hacía los informes de gestión y le ayudaba en materia de contabilidad. Era sabido que no sabía nada del negocio de la depuradora", ha declarado Arnal, para quien la Fiscalía reclama siete años por malversación y falsedad.