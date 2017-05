San Segundo critica el decreto de lenguas porque «discrimina y excluye»

La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San Segundo, afirmó ayer que el Decreto de uso de lenguas cooficiales del Consell es «discriminatorio, excluyente e impuesto sin consenso». La norma prioriza el valenciano frente al castellano en las comunicaciones de la administración con el ciudadano. Los funcionarios estarán obligados a usarlo, pero para los cargos públicos es voluntario.

La diputada popular afirmó que la normativa «penaliza a los funcionarios y empleados públicos al exigir que la totalidad de las comunicaciones y tramitaciones internas se hagan exclusivamente en valenciano. Y se hace, además, sin haber recabado el consenso de los sindicatos para modular esa imposición». En ese sentido, señaló que los ciudadanos que quieran relacionarse con la Administración en valenciano «han de tener pleno el derecho y garantías para hacerlo».

«Pero no son el 100 % de la población, por lo que no se puede requerir que todos de los empleados públicos se expresen en esa lengua. ¿Qué pasará en comarcas castellano hablantes como la Vega Baja o el Rincón de Ademuz?», se preguntó.

El actual modelo de comunicación -el decreto entrará en vigor en noviembre- queda ya únicamente limitado a que lo soliciten los vecinos. La lengua propia de la administración será el valenciano y en el mismo idioma presentará su imagen y efectuará cualquier tipo de rotulación.

Ferrer San Segundo manifestó que el conseller de Educación, Vicent Marzà, «pasa por encima de la titular de Justicia, Gabriela Bravo, que es quien tenía que regular esta cuestión en la reforma de la Ley de la Función Pública». La diputada considera que se puede «proteger y potenciar el valenciano, pero sin discriminar a las personas castellano hablantes. Se puede, y legalmente, se debe».

No es ese el resultado que ofrece la nueva norma, según el Partido Popular. «Este decreto, en cambio, mata el bilingüismo, infringe la legalidad de lenguas cooficiales y arrincona a los castellanohablantes, que son muchos en la Comunitat Valenciana». Además, el nuevo decreto elude «el cumplimiento de las Observaciones Esenciales que había hecho el Consell Jurídic Consultiu, «como que no se podía discriminar ninguna de las dos lenguas cooficiales imponiendo otra».

Existe otro aspecto polémico de la normativa impulsada por la Generalitat. «Mantiene el uso del valenciano en las comunicaciones con otras comunidades autónomas 'del mismo ámbito lingüístico', cuando no hay ninguna otra cuya lengua oficial sea el valenciano». La responsable cree que existe una intencionalidad «en confundir el todo con la parte. Con ello no se protege al valenciano, sino que se persiguen objetivos políticos no compartidos, ni votados, por los ciudadanos de la Comunitat».