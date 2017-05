Oltra: «Los altos cargos que no sepan, no lo usarán»

«Cuando uno tiene que atender al público, tiene que poder hacerlo en la lengua que el usuario tiene derecho a usar», destacó ayer la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien aseguró que sólo se trata de iniciar la conversación con un 'bon dia', por lo que no se trata de «saberse la fórmula de la Coca Cola». Esa es la orden dada a todos los funcionarios públicos a cargo de la Generalitat, cuyos altos cargos, sin embargo, no se verán tan obligados, lingüísticamente hablando. «En las intervenciones públicas que realizan las autoridades y altos cargos por razón del cargo se procurará usar el valenciano», según el decreto, si bien Oltra precisó que lso altos cargos «que no sepan, no lo usarán. No pueden. Procurarán aquellos que puedan, el que no, pues no. Es absurdo obligar a hablar en valenciano porque hay quien no sabe, y conviene no poner cosas absurdas en un decreto. Se ha solucionado desde el sentido común», consideró la vicepresidenta tras ser preguntada por las observaciones «esenciales» que hizo el Consell Jurídic Consultiu a este decreto el pasado mes de marzo.

La institución estatutaria consultiva del Consell planteó su oposición a que el decreto «imponga» a los altos cargos el uso del valenciano, y a los contratistas la utilización de esta lengua en las licitaciones.

«El personal de la Administración ha de poder atender en la lengua que el usuario tiene derecho a utilizar, tampoco se ha de hacer un doctorado. Si iniciamos una conversación en valenciano y la persona quiere seguir, puede hacerlo, o bien hablar en castellano. Hablamos de iniciar una conversación, no de saber la fórmula de la Coca-Cola», abundó Oltra.

El sindicato anuncia que estudiará si el decreto vulnera derechos

Sin embargo, desde el sindicato CSIF, uno de los que cuenta con mayor masa de afiliados dentro del sector público de la Generalitat, se contempla con preocupación el decreto.

Vulneración de derechos

El CSIF lamentó ayer la «falta de diálogo» del Consell al «imponer» el decreto de usos administrativos de las lenguas oficiales a los empleados públicos y ha anunciado que sus servicios jurídicos analizarán «si vulnera derechos» de los trabajadores, según un comunicado emitido por el sindicato, que según fuentes vinculadas a sus dirigentes no terminan de entender por qué a los trabajadores de la Administración se les impone el uso del valenciano mientras que a los cargos sólo se establece que se «procure» utilizarlo en sus declaraciones públicas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica que, a pesar de «afectar directamente» a las condicionales laborales de los empleados públicos, «en ningún momento el Consell se ha dirigido a los representantes de los trabajadores ni ha pedido opinión» antes de anunciar la aprobación del decreto, que de esta manera permite al Ejecutivo tomar un 'atajo' mientras desarrolla la Ley de Función Pública atascada en la Conselleria de Justicia precisamente por el requisito lingüístico.

El CSI·F considera que la Generalitat tendría que haber «consultado a los empleados públicos y haber llevado el tema a la mesa de negociación» antes de establecer la orden para los trabajadores de la Administración.

A juicio del sindicato, el Consell «ha impuesto un decreto que incluye obligaciones como dirigirse siempre en valenciano a los usuarios de la Administración, a pesar de que la Comunitat Valenciana es una autonomía bilingüe, con dos lenguas oficiales».

El sindicato manifestó su «malestar» por la falta de diálogo y anunció que sus servicios jurídicos «analizarán en profundidad la legalidad de este decreto y adoptarán las medidas necesarias si incurriera en vulneración de derechos de los trabajadores» de la Generalitat.