El Consell insta a Mulet a callarse para rebajar la polémica con Susana Díaz

valencia. La incontinencia verbal del senador de Compromís Carles Mulet ha sido admitida por el Consell y por la propia coalición nacionalista durante casi dos años. Hasta ayer. Tras una nueva batería de ataques a la dirigente del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la portavoz del Gobierno valenciano y líder de la propia formación en la que milita Mulet, la vicepresidenta Mónica Oltra, mandó parar.

«Todas las partes se han excedido, y la mejor vacuna contra el exceso verbal es el silencio, una herramienta asombrosamente útil, así que pido a todo el mundo que se aplique un poquito el silencio para que se rebaje la tensión, y si no se pueden callar, adopten un tono un poquito más institucional, que es lo que yo intento para no hacer más grande la bola del exceso verbal», indicó ayer Oltra tras enterarse de las incendiarias declaraciones de su compañero de partido, y los no menos beligerantes comentarios de Díaz.

«Díaz no tiene mano izquierda para saber que si quiere gobernar España tiene que ser con fuerzas como Compromís, a quien ha insultado desde que irrumpió en la escena política. Los militantes socialistas no se merecen este tipo de personas», señaló ayer Mulet, tras romper el miércoles en el Senado una foto de la andaluza, y remató su intervención con un lamentó ante «la falta de valentía» del presidente Puig por «no salir en defensa, no suya, sino de sus socios de Gobierno», sin pedir a Díaz que baje el tono «cuando habla de 'izquierda inútil'». El ataque a Puig no gustó nada en Compromís ni entres sus propios compañeros en el Consell. Como tampoco agradó que la propia Díaz indicase ayer «quien embrutece la política y recurre al insulto y la agresión verbal es porque no tiene razones que defender».