El ciberataque no ha afectado a la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha informado hoy de que las medidas de prevención adoptadas por el Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) han permitido blindar los servicios informáticos del Gobierno valenciano, que no se han visto afectados.

La Generalitat, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, está realizando un seguimiento permanente de la evolución del ciberataque global, que ayer diseminó un virus electrónico en más de 70 países, según han señalado fuentes del Consell en un comunicado.

El viernes, cuando se tuvo conocimiento del ataque, se constituyó el gabinete de crisis del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana, y desde ese momento el CSIRT-CV se ha mantenido en contacto permanente con el Centro Criptológico Nacional (CNN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para el intercambio de información.

Las medidas de prevención adoptadas por el CSIRT-CV han permitido blindar los servicios informáticos de la Generalitat Valenciana, que no se han visto afectados, han indicado las mismas fuentes de la Generalitat.

Los controles extraordinarios de seguridad implantados por el CSIRT-CV se han coordinador con los distintos departamentos de la Generalitat, en especial en áreas sensibles como Sanidad, permitiendo su funcionamiento sin incidencias.

El director general de Tecnologías de la Información, Vicent Aguiló, ha destacado la colaboración de todos los empleados de la Generalitat para aplicar las medidas de prevención así como el trabajo de los responsables del CSIRT-CV y del gabinete de crisis a la hora de garantizar la seguridad de las comunicaciones de la Generalitat.

Ya hay 99 países afectados

La empresa checa de antivirus Avast, que figura entre las diez primeras del mundo, ha informado hoy de que el ciberataque registrado la víspera en más de 70 países afecta ya a 99 estados. "Estamos viendo ya 75.000 detecciones del WanaCrypt0r 2.0 en 99 países", ha explicado en el blog de Avast el informático Jakub Kroustek.

Según el experto, el ataque de los piratas informáticos está dirigido "sobre todo a Rusia, Ucrania y Taiwán", y "ha infectado con éxito a grandes instituciones como hospitales a lo largo de Inglaterra y a la empresa de telecomunicaciones española Telefónica".

El experto checo informó luego en su cuenta de Twitter de una rápida escalada en los ataques, que "han pasado a 100.000 en menos de 24 horas". Y confirmó que en Rusia se ha producido el 57% de estas detecciones.

#wcry#WannaCry#WannaCrypt0r#ransomware hitting 100k Avast detections in less than 24 hours. 57% in Russia. Patch your systems!