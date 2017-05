Mulet reconoce que romper la foto de Díaz fue «exagerado» pero evita disculparse

Valencia. El gesto de Carles Mulet, senador de Compromís, de romper la foto de Susana Díaz, presidenta de Andalucía y candidata a la secretaría general del PSOE, en el Senado sigue dando que hablar. Mulet admitió ayer que el pasado martes había protagonizado «una escenificación un poco exagerada» pero evitó disculparse. Para el senador nacionalista tan sólo ejerció su «legítimo derecho de defensa» ante una «agresión» de Díaz, que les calificó de «izquierda inútil» por defender los intereses de la Comunitat ante la actitud de la presidenta regional, que asegura «lleva meses insultando al pueblo valenciano con ciertos posicionamientos políticos».

Mulet recalcó, en un vídeo difundido por Compromís, que no tiene «ningún problema» en pedir disculpas a la líder andaluza, pero exige que ella se retracte por «insultar de manera gratuita e innecesaria» a la coalición. Además, recordó que en diferentes ocasiones también había sido ofendido por parte de los senadores del PSOE, que no dudaron en calificarlo de payaso, zombi y mamarracho.

Pero la bajada de tono del senador nacionalista no fue correspondida por Díaz. La candidata a la secretaria general de los socialistas no dudo en reafirmar su postura y arremetió contra el representante de Compromís por romper su foto en el Senado. Para Díaz este gesto es un ejemplo de «embrutecimiento de la política» y que cuando uno recurre «al insulto y a la política del rencor y del odio» se vuelve «inútil». La líder andaluza incidió en que este tipo de «espectáculos» son propios de aquellos que «no tienen otro tipo de lenguaje para defender aquellas ideas en las que creen» y, por ello, utilizan «la sinrazón».

Desde el grupo socialista en el Senado tampoco parecen haber olvidado la actuación de Mulet ni los comentarios en los que recriminó que Díaz era una persona muy útil para la derecha. El PSOE decidió que remitirán un escrito de protesta a la Presidencia de la cámara alta y a la Junta de Portavoces por la actuación del senador de Compromís. Fuentes del grupo aseguraron a Europa Press que la dirección socialista del Senado está redactando un escrito de protesta para que lo estudie tanto el presidente, Pío García-Escudero, como la Junta de Portavoces, que se reunirá el próximo martes. El portavoz del partido, Vicente Álvarez Areces, llevará el asunto a esa reunión tras la polémica.

Bonig defiende a Díaz

Los populares valencianos también apoyaron a la líder andaliza. Isabel Bonig, presidenta del PPCV, aprovechó la sesión de ayer de Les Corts para reprochar la actitud «poco democrática y machista» que, a su parecer, esgrimió Mulet al romper la foto en el Senado. Bonig señaló, dirigiéndose al presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, que como él «no lo hará por razones obvias, porque de ello depende su sillón y la estabilidad», ella sí mostrará «como mujer y demócrata» su apoyo a Díaz ante la actitud «machista y reprobable del senador de Compromís». «No hay derecho, es la presidenta legítima y no se le puede insultar como se le insultó. Vaya conducta más poco democrática y más machista», concluyó la líder popular.

Fran Ferri, portavoz de Compromís en la cámara autonómica, decidió seguir la línea marcada por Oltra el miércoles y desmarcarse de su compañero de partido. Ferri aseguró que él no actuaría como el senador de su formación, pero indicó que «cada uno tiene una personalidad y a veces es difícil controlarla». El portavoz nacionalista subrayó que Mulet había estado recibiendo insultos de otros senadores y en «un momento de exaltación el utiliza ese talante más bronco». «Yo no lo utilizaría, porque no lo tengo, pero sí que es un talante que tiene Mulet y que le salió así», destacó Ferri. Hasta Pablo Iglesias, líder de Podemos, se pronunció ayer acerca de la polémica. Iglesias calificó el gesto de Mulet de «anécdota» y no lo consideró un hecho «grave», aunque admitió que él no habría intervenido de la misma manera.