Los diputados del PP se marchan de Les Corts tras ser acusados de «ladrones»

La síndica del PP, Isabel Bonig, apareció ayer en el hemiciclo de Les Corts vestida con una blusa blanca. Eva Ortiz, su número dos en el partido, también. Verónica Marco, María José Ferrer San-Segundo, también. Camisa nívea para José Císcar, Santamaría, Ibáñez, Bellver, Zaplana... así hasta una treintena de diputados de blanco. Como una fiesta ibicenca. Hasta Alejandro Font de Mora, vicepresidente segundo de la Cámara. Así secundaron las protestas contra Educación por recortar la concertada en la Comunitat.

Los diputados del PP son gente de orden. Esas performances parlamentarias no les entusiasman. Especialmente los que vivieron las de Oltra en la anterior legislatura. Sin embargo, finalmente hasta Vicente Betoret (mohíno por la batalla para presidir la provincial del partido) se quitó la chaqueta para lucir en color merengue, ovacionado por su bancada. Ya todos uniformados, apretaron las tuercas a Puig y a su conseller Marzà hasta lograr que el titular de Educación abandonase el perfil bajo y de mirada condescendiente que gasta por si le recuerdan sus querencias independentistas. Para demostrar que domina la materia católica (cuenta en su familia con miembros del clero, según él mismo ha confesado alguna vez), Marzà recitó dos mandamientos: No mentirás y No robarás. La teología 'low cost' terminó por reventar el pleno, con los populares marchándose.

El debate, que ya caminaba bronco con Bonig desplegando en la tribuna una camiseta a favor de la libertad (Ximo Puig la retiró cogiéndola con asco, ofendido su moderado talante de veterano socialdemócrata), alcanzó cotas circenses a partir de que el presidente de la Generalitat defendiese su política educativa recordando Ciegsa, la comparecencia de Camps y hasta de la multa de Bruselas por falsear los presupuestos.

Los diputados del PP, los aludidos y a pesar de ir de blanco, se acaloraron considerablemente al captar que el Consell eludía el asunto. Tanto Marzá como Puig ofrecieron datos de su gestión negando estar contra la concertada.

La propina educativa sorpresa de todos los años por estas fechas tampoco no faltó esta vez: Puig anunció que el próximo curso se contratará a un millar de profesores ingleses para dar clases orales «en cada escuela pública», lo que dejó estupefacto a más de un director de colegio que ya ha logrado que su consejo escolar le apruebe el Plan de Actuación de Mejora del centro, una tabla de peticiones a Educación en la que, obviamente, nadie ha incluido a esos profesores nativos. Por si faltaba algo, hasta Vicent Soler, conseller de Hacienda y quizá animado por esa Ley de Cuentas Abiertas que él califica de «striptease contable», se quitó la chaqueta y lució otra camisa blanca, por aquello de generar confusión y jarana. Así estaba el nivel cuando Marzà recitó los mandamientos. Una nueva pista de circo se abrió cuando el síndic de Compromís, Fran Ferri, consideró que los populares se visten de blanco en la oposición mientras que cuando ejercen el poder parecen «ladrones de guante blanco». Ahí se acabó la función. El PP despejó el hemiciclo. Se acabó así la fiesta ibicenca, con resacón.

'Libertad educativa'

Ciudadanos, cada vez más desubicado en los debates (si es que alguna vez lo estuvo), mostró su desagrado. Su síndica, Carmen Sánchez, lamentó la imagen y el espectáculo. Ferri dijo sentirse a disgusto, si bien su actitud divertida en el pleno demostró otra cosa, mientras que Bonig justificó la uniformación de su grupo por la necesidad de defender a la concertada. La presidenta del PPCV estaba contenta. Los grupos parlamentarios populares del Congreso, Senado, Parlamento Europeo se sumaron a la protesta de Les Corts con carteles por la 'Libertad educativa' para viralizar el rechazo a la supresión de 31 conciertos, a la que se sumaron simpatizantes a través de las redes sociales.

«Defendemos la libertad. Estudié en la pública y becada, pero el sábado pasado se constató el clamor de la concertada, hasta 40.000 personas se concentraron en Valencia para clamar por sus derechos. Le pedimos a Puig que reciba a los afectados y no sea rehén de Compromís», indicó Bonig, quien aseguró que la espantada fue «una reacción espontánea, no programada, porque no vamos a consentir insultos continuos como hoy. Somos conscientes de los casos de corrupción que han protagonizado miembros del PP, pero no vamos a consentir que se nos insulte a todos».