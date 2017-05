Compromís pide al Ministerio de Educación 15 millones para financiar el transporte metropolitano de los universitarios

Compromís presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que reclama al Ministerio de Educación 15 millones de euros para financiar el desplazamientos de los estudiantes de las áreas metropolitanas de Valencia, Castellón, y Alicante-Elche a las Universidades.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha explicado en la rueda de prensa, acompañados de Borja Giménez y José Gea, de Jovens amb Compromís, que esta moción "no es una postura egoísta" ya que se puede aplicar a otras grandes ciudades, por lo confía en que salga adelante. No obstante, ha advertido de que si no se aprueba en el Congreso se volverá a presentar en el Senado y se presentarán mociones en el Ayuntamientos.

Más del 40% de los jóvenes que usan el coche privado se desplazaría en transporte público si hubiera conexiones más rápidas y baratas. Además, del 33% de los estudiantes que viven fuera de València y que quieren estudiar en la Universitat el 44% quieren un medio de transporte público par desplazarse. Sin embargo, no pueden debido a la falta de frecuencias o las altas tarifas.

Estos datos proceden de un estudio de la Universitat Politécnica de València de 97 páginas sobre movilidad de sus estudiantes. Además, para elaborar la enmienda han realizado un estudio de campo sobre la situación de los estudiantes que viven fueran del cap i casal.

Dos ejmeplos: a un universitario que viva en Xàtiva le cuesta en transporte público 15 euros al día sus desplazamientos a València para estudiar, unos 330 euros al mes, y uno que viva en Alcàsser tarda hora y media en llegar, más tiempo que en ir hasta Madrid en AVE.

Esto impide que todos los estuidnates tengan "las mismas oportunidades" para poder estudiar. Por ello, piden a Educación que sufrague estos desplazamientos desde la partida de Universidades. La propuesta inicial es de 15 millones de euros aunque puede ser la comisión quien valore y cuantifique la inversión. "Se trata de apostar por la educación del presente para conseguir las mismas oportunidades en el mañana", ha recalcado Giménez.

«Maltrato sistemático»

Por su parte, Mulet ha recalcado que esta enmienda es consecuencia del "maltrato contínuo y sistemático" hacia la Comunitat Valenciana y al modelo de infraestructuras desarrollado por los sucesivos gobiernos tanto del PSOE como del PP.

Así, ha comparado que mientras que el Gobierno central destina 100 millone a Barcelona, 126 a Madrid y 25 a Canarias gracias al contrato-programa la ciudad de València recibe cero. Esta diferencia supone que mientras que Barcelona y Madrid pueden reservar parte de sus presupuetos a mejorar las frecuencias de sus redes de cercanías y de la EMT y a favorecer a determinados sectores València, por contra, debe destinar todos sus fondos solo a mantener la red.

Mulet ha apuntado quE aunque 15 millones "puedan parecer mucho" cuesta menos que un kilómetro de AVE de Madrid a Valladolidad, que asciende a 23 millones.

Al respecto, ha apuntado que comienzan esa moción, "largamente documentada", para los estudiantes pero que su intención en solicitar también financiación para otros colectivos, como ayudas para los mayores en sus desplazamientos a los hospitales.