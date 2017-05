Joan Baldoví: «Yo no habría convocado la moción de censura antes de las primarias del PSOE»

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha sido muy claro al apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy anunciada por Unidos Podemos, pero admite que se podrían haber hecho mejor las cosas para lograr el mayor respaldo posible del resto de las fuerzas políticas.

"Yo no hubiera convocado una manifestación de apoyo a la moción de censura el día antes de las primarias del PSOE. Compromís no lo hubiera hecho", ha afirmado el diputado valenciano en una entrevista con la Agencia EFE después de que la encuesta del CIS volviera a situarle como el líder político mejor valorado por los ciudadanos. El portavoz de Compromís, no obstante, cree que esos gestos o formas de Unidos Podemos no pueden ponerse por delante del "fondo".

En su opinión, lo que no puede olvidarse es que asistimos a "una quiebra de uno de los pilares de cualquier sistema democrático, como es que el Ejecutivo se inmiscuya en el Poder Judicial".

Baldoví, miembro del Bloc Nacionalista Valencià -uno de los partidos de la coalición Compromís- con el que fue alcalde de Sueca (Valencia) entre 2007 y 2011, no tiene dudas de que los numerosos casos de corrupción tienen que hacer actuar a la oposición.

"Para que se empiece a regenerar la política es fundamental que el PP se tome unas vacaciones", ironiza Baldoví para explicar que su formación política apoyará la moción de censura de Unidos Podemos, igual que apoyarían la de cualquier otra fuerza con el objetivo común de que Rajoy y su partido "no sigan gobernando".

Compromís considera, como Unidos Podemos, que la moción de censura es una necesidad democrática y por eso dará un sí a la iniciativa sin condiciones: "La presente Podemos, el PSOE o quien sea", y tanto si Pablo Iglesias es el candidato alternativo a la Presidencia o si se opta por otro.

Aunque no oculta sus preferencias. Baldoví apostaría por un candidato "independiente" que pudiera "concitar mayores simpatías" y pone a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como ejemplo del perfil que puede suscitar un consenso generalizado entre los ciudadanos.

"Hay personas que sin tener partido, como Manuela Carmena, han sido capaces de concitar simpatías. Estoy seguro que personas como Carmena hay muchas en el Estado español, que podrían ser bien vistas por la inmensa mayoría de los ciudadanos y por quienes estamos apostando por reformar la vida política", señala.

También reconoce Baldoví que la búsqueda de apoyos para la moción de censura se podría haber gestionado mejor, y entiende que el PSOE pueda no ver oportuno que Podemos convoque una manifestación justo la víspera de las primarias socialistas del próximo 21 de mayo.

"Dicho esto -insiste- no es momento de ponernos exquisitos, que las formas no nos hagan perder el fondo", recalca antes de recordar también al PSOE que estará a su lado si más adelante deciden impulsar su propia moción de censura. "Cuando se aclare el PSOE, y si no le gusta esta moción, yo espero que si quieren ser útiles presenten la suya, y hablaremos. Estamos dispuestos a hablar con el PSOE, como hemos estado siempre".

En cualquier caso, "y más allá de cualquier otra intención" que tuviera Podemos al presentar esta moción de censura, Baldoví sostiene con rotundidad que estamos ante "momentos cruciales para la democracia" y que si el partido de Iglesias no hubiera presentado esa iniciativa, la tendría que haber planteado cualquier otra fuerza política.

Como el resto de dirigentes políticos, Baldoví observa con atención el proceso interno de los socialistas, pero evita opinar sobre qué es lo mejor para el PSOE para no inmiscuirse en los asuntos internos de otro partido.

Pero no le hace falta dar nombres para que sea evidente a qué candidato prefiere entre Pedro Sánchez o a Susana Díaz: "He visto el proceso de avales de cada candidato, hay una candidata que tiene los avales muy concentrados en una sola comunidad o en dos, y hay otro que tiene los avales mucho mas repartidos por el territorio".

En ese escenario, Baldoví considera que para el PSOE y para cualquier otra formación política es bueno que el candidato "concite una serie de simpatías en el conjunto de los territorios del Estado" y que eso es "mucho mejor que concitarlas sólo en una parte del territorio.