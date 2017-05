Génova apura los plazos antes de mover ficha en el congreso del PP de Valencia

El bloqueo en el que se encuentra la convocatoria del congreso provincial del PP de Valencia comienza a asemejarse mucho a esos callejones sin salida en los que la solución termina llegando de la manera más insospechada. El entorno de Mª Carmen Contelles, la portavoz del PP en la Diputación que opta al liderazgo del partido y que cuenta con el visto bueno de la dirección regional, rechazó ayer de forma tajante la oferta que la cúpula provincial pretende trasladarle para que el congreso provincial se celebre con una única candidatura a la dirección del partido. «Los afiliados quieren votar», se respondió desde el entorno de la diputada.

De hecho, todo apunta a que será la dirección nacional la que se verá obligada a mover ficha para desbloquear la situación generada en este cónclave. Tras enviar un primer aviso de «intervención» en el PP valenciano, el número tres de Génova, Fernando Martínez-Maillo, ha limitado a simples conversaciones telefónicas la marcha de los contactos entre la dirección regional y las tres candidaturas -Betoret, Contelles y Mª José Penadés-. El fracaso de esa negociación parece abocar a la dirección nacional a mediar de una vez por todas para resolver el conflicto.

Por su parte, la dirección provincial que encabeza Betoret agota sus posibilidades de evitar un cónclave de confrontación. A la negativa inicial a pactar un comité organizador del congreso (COC), que permitiría desbloquear la convocatoria de la junta directiva provincial e impulsaría la celebración del cónclave, se sumó después el rechazo a la fórmula de Sevilla, el acuerdo impulsado por la calle Génova por el que la primera votación de los afiliados serviría para definir quién sería el nuevo presidente provincial -y éste se comprometería a integrar en su equipo al resto de aspirantes-.

Tras volver al planteamiento inicial, la dirección provincial se descolgó el lunes con el anuncio de una oferta a la candidatura de Contelles con el objetivo de propiciar una candidatura de integración y evitar el choque entre los dos aspirantes. Una lista, eso sí, que encabezaría el propio Betoret. La dirección provincial añadió además que, en el caso de rechazar la propuesta, quedaría meridianamente claro «quién está por un congreso de división (en alusión a Contelles) y quién apuesta por la unidad».

Pero el razonamiento de la dirección provincial no impresionó ni mucho ni poco al entorno de la portavoz provincial. «Betoret es un presidente que no ha sido elegido por los afiliados (lo fue Rus). Ninguno de los tres aspirantes lo hemos sido. Y las bases lo que quieren es poder votar», se sentenció.

El equipo de la dirigente popular recordó que Betoret, como líder del partido en la provincia de Valencia, igual que Javier Moliner en Castellón y José Císcar en Alicante, lleva 18 meses defendiendo la regeneración, la apertura del partido y la participación de los afiliados. «Lo que no sirve es defender esos principios cuando no hay un periodo congresual convocado, y en el momento hay más de un candidato, olvidarse de ellos», se señaló.

La misma fuente advirtió de lo contradictorio que resultaría que, en los congresos comarcales y locales que el PP celebrará después de los provinciales, se pidiera también en todos los casos que sólo hubiera un candidato y que nadie pudiera presentarse contra el presidente actual. «Eso no lo compartirá nadie y no tiene sentido», se subrayó. «El problema no puede ser en ningún caso que se vaya a votar. Otra cosa es que alguien tenga miedo a perder», se zanjó.

Génova y los provinciales

Por otro lado, la dirección nacional del PP hizo público ayer un comunicado en el que desestima las impugnaciones presentadas desde Sevilla y Cantabria, así como por el congreso local de La Coruña.

El comité nacional de derechos y garantías recuerda que las impugnaciones presentadas en estos procesos electorales internos no deben dirigirse al órgano nacional que se encarga de velar por los derechos de los afiliados, sino al regional, es decir, al comité autonómico de derechos y garantías.

La decisión de Génova deja en evidencia el escrito remitido desde la dirección provincial a Madrid en el que se solicitaba que mediara en la búsqueda de una solución. Lo que se percibe es que la dirección nacional redirige este tipo de quejas hacia el comité regional de derechos y garantías.